Круизный пассажиропоток в Турцию за пять лет вырос в 3 раза Турция продолжает оставаться одним из ключевых центров круизного туризма

Число пассажиров, прибывших в Турцию на круизных лайнерах в январе-июне, достигло 756 455 человек, что примерно в 3 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Турция продолжает оставаться одним из ключевых центров круизного туризма. Согласно данным, обобщенным «Анадолу» на основе информации Главного управления морского транспорта Министерства транспорта и инфраструктуры, количество круизных судов, заходящих в турецкие порты, в последние годы значительно выросло.

В период пандемии COVID-19 (январь–июнь 2020 и 2021 годов) число круизных пассажиров в стране исчислялось тысячами, однако уже в первом полугодии 2022 года показатель быстро восстановился, достигнув 255 817 человек. В первом полугодии 2023 года число круизных пассажиров выросло до 482 925, а в 2024 году — до 574 509.

В январе–июне прошлого года количество пассажиров составило 732 302 человека, а за первые шесть месяцев текущего года достигло 756 455. Таким образом, по сравнению с первыми полугодиями предыдущих лет, число круизных пассажиров в турецких портах за последние 5 лет выросло примерно в 3 раза.

Показатель в 756 455 пассажиров за первое полугодие текущего года также стал самым высоким за последние 16 лет, за которые ведется статистика.

— Наибольшее число судов зашло в Кушадасы

Количество судов, зашедших в турецкие порты за первые 6 месяцев текущего года, составило 488, при этом чаще всего суда заходили в портовое управление Кушадасы.

В Кушадасы, один из важнейших туристических центров страны, зашло 204 круизных пассажирских судна, следом идет Стамбул с 93 судами. Далее в списке следуют Бодрум - 36 судов, Чешме - 27 и Мармарис - 20 судов.

Ниже представлены данные о количестве круизных пассажиров и судов, прибывших в Турцию за последние 5 лет: