335-метровое пассажирское судно, начавшее круиз из Стамбула, пришвартовалось в порту Мармариса утром 3 августа

Круизный лайнер Aroya доставил в турецкий Мармарис более 3,6 тыс. туристов 335-метровое пассажирское судно, начавшее круиз из Стамбула, пришвартовалось в порту Мармариса утром 3 августа

Круизный лайнер Aroya, прибыл в курортный город Мармарис на юго-западе Турции.

На борту судна под флагом Мальты находятся 3 633 туриста и 1 181 член экипажа.

335-метровое пассажирское судно, начавшее круиз из Стамбула, пришвартовалось в порту Мармариса утром 3 августа.

После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт. Гости посетили исторический центр Мармариса, включающий живописный район Калеичи, яхтенную марину, а также другие достопримечательности города.Часть пассажиров отправилась на джип-сафари и экскурсию в Дальян.

Следующим пунктом маршрута лайнера станет еще один популярный курорт провинции Мугла - Бодрум.