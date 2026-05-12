Круизный лайнер Allura доставил в Бодрум 1142 туриста

Ali Ballı, Elmira Ekberova
12 Май 2026•Обновить: 12 Май 2026
Район Бодрум в турецкой провинции Мугла посетили 1142 туриста, прибывшие на круизном лайнере Allura.
246-метровое судно под флагом Маршалловых Островов пришвартовалось в порту Бодрума.
На борту лайнера, прибывшего из залива Фетхие, находились 1142 пассажира, большинство из которых — граждане США, а также 776 членов экипажа.
После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические достопримечательности города.
Сообщается, что ночью лайнер Allura покинет Бодрум и направится в порт Измира.