Круизный лайнер Allura доставил в Бодрум 1142 туриста Большинство пассажиров прибывшего в турецкий курортный город судна составили граждане США.

246-метровое судно под флагом Маршалловых Островов пришвартовалось в порту Бодрума.

На борту лайнера, прибывшего из залива Фетхие, находились 1142 пассажира, большинство из которых — граждане США, а также 776 членов экипажа.

После прохождения таможенных процедур туристы покинули порт, чтобы посетить исторические и туристические достопримечательности города.

Сообщается, что ночью лайнер Allura покинет Бодрум и направится в порт Измира.