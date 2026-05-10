Королева Бельгии ознакомилась с продукцией турецкой оборонной компании Baykar В Стамбул в воскресенье, 10 мая в рамках «Экономической миссии» прибыла представительная делегация из Бельгии во главе с королевой Матильдой

Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой посетила расположенный в Стамбуле Национальный технологический центр имени Оздемира Байрактара турецкой оборонной компании Baykar.

В состав делегации входят вице-премьер и глава МИД Максим Прево, министр обороны и внешней торговли Тео Франкен, министр-президент правительства Брюссельского столичного региона Борис Дильес, премьер-министр Фландрии Маттиас Депендале, вице-премьер Валлонии Пьер-Ив Желоле, представители дипломатических миссий, ученые, предприниматели и сотрудники бельгийских СМИ.

В Центре компания Baykar осуществляет научно-исследовательские и производственные работы с целью разработки собственных беспилотных летательных аппаратов.

Королеву Матильду и ее делегацию сопровождали председатель совета директоров и технологический руководитель компании Baykar Сельчук Байрактар ​​и генеральный директор компании Халук Байрактар. В визите также приняли участие министр по делам семьи и социального обеспечения Турции Махинур Оздемир Гёкташ и глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн.

Королева Бельгии ознакомилась с всемирно известными платформами БПЛА компании Baykar. Она была подробно проинформирована о текущих научно-исследовательских и производственных работах предприятия.

В рамках визита была сделана памятная фотография на фоне ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar AKINCI TİHA.

Сельчук Байрактар преподнес королеве Матильде в качестве подарка модель беспилотника Bayraktar KIZILELMA.

Байрактар ​​выразил удовлетворение визитом, отметив, что он был организован с целью обсуждения потенциала турецко-бельгийского сотрудничества в сфере оборонпрома.

Байрактар ​​выразил уверенность, что визит будет способствовать расширению взаимодействия сторон в области развития технологий. «Я считаю эту инициативу важной для наших совместных усилий в области строительства архитектуры безопасности в Европе. Baykar — крупнейшая в мире компания по производству беспилотных летательных аппаратов, на долю которой приходится 60% экспортного рынка. Разработанные нами технологии пользуются большим спросом во всем мире. На недавно завершившейся выставке SAHA 2026 мы стали свидетелями большого интереса к поиску решений по устранению уязвимостей в сфере безопасности. Каждая страна обеспокоена вопросом обеспечения собственной безопасности», -сказал он.

Байрактар акцентировал чрезвычайную важность сотрудничества, особенно для «средних и малых стран». «Турция проявляет дружественный и братский подход к каждой стране, протягивающей нам руку дружбы во всех дружественных и братских регионах. Я считаю, что подобный подход исходит из культуры и ценностей нашей цивилизации», -отметил он.

Байрактар выразил надежду, что визит королевы Бельгии будет плодотворным.

Он также подчеркнул, что Европа является крупнейшим торговым партнером Турции. «Именно в Европе мы реализуем свой наибольший экспортный потенциал», -резюмировал Сельчук Байрактар.