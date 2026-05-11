Королева Бельгии Матильда встретилась с министром торговли Турции в Стамбуле

Yunus Türk, Gökhan Yıldız, Elmira Ekberova
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой провела встречу с министром торговли Турции Омером Болатом в Генеральном консульстве Бельгии, расположенном в районе Таксим.
Инвестиционный панельный форум, прошедший в здании консульства, состоялся при участии королевы Матильды, министра торговли Турции Омера Болата, вице-премьера Бельгии и министра иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Максима Прево, главы Управления инвестиций и финансов администрации президента Ахмета Бурака Даглыоглу, а также генерального консула в Стамбуле Тима Ван Андерлехта.
Мероприятие, в котором приняли участие представители деловых кругов Турции и Бельгии, прошло в закрытом для прессы формате.