Королева Бельгии Матильда встретилась с министром торговли Турции в Стамбуле Встреча прошла в Генеральном консульстве Бельгии в районе Таксим в рамках инвестиционного мероприятия с участием представителей двух стран

Делегация во главе с королевой Бельгии Матильдой провела встречу с министром торговли Турции Омером Болатом в Генеральном консульстве Бельгии, расположенном в районе Таксим.

Инвестиционный панельный форум, прошедший в здании консульства, состоялся при участии королевы Матильды, министра торговли Турции Омера Болата, вице-премьера Бельгии и министра иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Максима Прево, главы Управления инвестиций и финансов администрации президента Ахмета Бурака Даглыоглу, а также генерального консула в Стамбуле Тима Ван Андерлехта.

Мероприятие, в котором приняли участие представители деловых кругов Турции и Бельгии, прошло в закрытом для прессы формате.