В учениях принимают участие 26 надводных и 11 воздушных подразделений из 15 стран

Корабль ВМС Турции TCG Oruçreis принимает участие в учениях FLEETEX-250/2026 В учениях принимают участие 26 надводных и 11 воздушных подразделений из 15 стран

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что корабль TCG Oruçreis в рамках миссии Постоянной морской оперативной группы НАТО-1 (SNMG-1) принимает участие в учениях FLEETEX-250/2026, организованных в рамках мероприятий, посвященных 250-летию основания США.

В заявлении, опубликованном на странице министерства в социальной сети NSosyal, содержатся следующие слова:

«В ходе учений, в которых принимают участие 26 надводных и 11 воздушных подразделений из 15 стран, были успешно проведены учения по дозаправке топливом на море, взлёту и посадке вертолётов, вертикальному дозаправке, действиям в условиях потери связи и подходу в условиях ограниченной видимости. ВМС Турции продолжают выполнять свои задачи в международных водах, демонстрируя высокую боеспособность и профессионализм».