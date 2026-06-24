Итальянский путешественник объехал автостопом 12 провинций Турции

Итальянец Дарио Скайоли, отправившийся 32 дня назад в путь автостопом из итальянского города Лекко, за 13 дней посетил 12 провинций Турции.

В рамках кругосветного путешествия, начатого из Европы, Скайоли проехал через Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, Косово и Болгарию, после чего въехал в Турцию.

Свой маршрут по Турции 30-летний путешественник начал в Стамбуле, затем посетил Анкару, Аксарай, Адану, Газиантеп, Шанлыурфу, Мардин, Диярбакыр, Битлис, Ван, Ыгдыр и Карс, а после 13 дней путешествия направился в Грузию.

Скайоли, планирующий завершить свое кругосветное путешествие в Индии, высоко оценил гостеприимство турецкого народа.

Все, что я пробовал, было очень вкусным



Дарио Скайоли рассказал «Анадолу», что путешествует автостопом и добрался до Карса через 32 дня после того, как покинул свой родной город.

Мужчина отметил, что начал свое турне по Турции в Стамбуле и путешествует по стране уже 13 дней.

«За время поездки я не пробовал слишком много разных блюд. Однажды попробовал дёнер и решил, что остановлюсь на дёнере, потому что дёнер очень известен и в Италии, его все знают. Кроме того, я попробовал пиде — это действительно было очень вкусно. Также ел лахмаджун. В целом все, что я пробовал, было очень вкусным», - говорит он.

Скайоли отметил, что в особенности ему очень понравился город Мардин. «Мардин был просто потрясающим, я буквально влюбился в этот город, не верил своим глазам. Это действительно уникальный город, его архитектура чрезвычайно впечатляет. Казалось, будто он сошел со страниц видеоигры. Я просто не мог поверить в то, что видел», - сказал итальянский путешественник.

Конечная точка моего путешествия — Индия



Мужчина рассказал, что планирует идти пешком по Закавказской тропе около 20 дней, затем двинется на юг, в сторону Ирана.

«После этого поверну на север и направлюсь в Россию и Казахстан. Побывав в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, поеду в Китай. Из Китая проследую в Пакистан, а затем — в Индию. Конечная точка моего путешествия — Индия. Моя конечная цель — добраться туда»,- добавил он.

