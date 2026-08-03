Исторический паровой буксир Pietro Micca пополнил коллекцию стамбульского музея

Музей Рахми М. Коча в Стамбуле пополнил свою коллекцию паровым буксиром Pietro Micca, построенным в 1895 году и считающимся одним из важных исторических судов мирового морского наследия.

Как сообщили в музее, 131-летний буксир британской постройки после реставрационных работ, которые проведут на верфи RMK Marine, будет выставлен в коллекции музея на берегу бухты Золотой Рог.

Pietro Micca был построен в британском городе Саут-Шилдс и сегодня относится к числу редких исторических судов, способных работать на оригинальной паровой машине тройного расширения.

За почти полтора века своей истории судно использовалось в Великобритании и Италии для выполнения самых разных задач от морской буксировки и портовых работ до миссий в военное время.

Спасен от утилизации благодаря инициативе добровольцев

На Pietro Micca на протяжении трех поколений работали представители итальянской семьи Спинелли. Когда в 1996 году возникла угроза списания судна на металлолом, Джанлука Спинелли, один из членов семьи, начал кампанию за его сохранение.

Вскоре после этого Спинелли погиб в дорожно-транспортном происшествии, однако его инициатива получила поддержку историков мореплавания и добровольцев.

В результате предпринятых усилий судно было выкуплено и отреставрировано, после чего взято под охрану как важный образец мирового морского наследия.

Исторический буксир, доставленный из Италии в Стамбул, после завершения реставрации будет представлен в морской коллекции музея Рахми М. Коча.