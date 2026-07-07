Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын выступил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках саммита НАТО

Ибрагим Калын : Крепкое партнерство и равноправные отношения имеют решающее значение Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын выступил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках саммита НАТО

Мир одновременно переживает эпоху неопределенности, поляризации и фрагментации. Прочное партнерство и равноправные отношения имеют критически важное значение» в рамках НАТО. Об этом заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.

Как сообщили источники в сфере безопасности, Калын выступил на мероприятии «Союзники в Анкаре», организованном в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО Управлением коммуникаций при Администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) в Ankara Palas.

Глава MİT отметил, что безопасность невозможно рассматривать исключительно как военное понятие, подчеркнув, что НАТО должно адаптироваться к новой реальности.

«Такая ситуация возлагает на всех нас ответственность за вклад в стратегическую обстановку в сфере безопасности», — сказал Калын.

По его словам, современный мир одновременно сталкивается с такими процессами, как неопределенность, стратегическая конкуренция, поляризация и фрагментация, а сами понятия безопасности, угроз и идентичности приобретают гибридный характер.

«Традиционные определения, такие как нации, границы и государства, стали гибридными и многомерными, и это требует переоценки определений государства, отдельных лиц, обществ и альянсов безопасности», — отметил он.

Калын подчеркнул, что для Альянса «сильное партнерство и равноправные отношения имеют критически важное значение», указав на то, что «отсутствие последовательности и равенства между государствами-членами стало одной из внутренних претензий к Альянсу» за последние несколько десятилетий.

Говоря о концепции коллективной безопасности, глава турецкой разведки напомнил, что она основана на принципе: «Никто из нас не будет в безопасности, пока не будут в безопасности все».

«Поэтому в основополагающем документе Альянса говорится, что если одно государство-член сталкивается с угрозой или подвергается нападению, все остальные должны отреагировать. Однако на практике этот принцип соблюдался не всегда», —сказал Калын.

-«Взаимодополняемость — важный элемент Альянса»

Глава турецкой разведки заявил, что стратегическая устойчивость и превентивная дипломатия являются важнейшими составляющими современной архитектуры безопасности.

По его словам, устойчивость означает наличие достаточных ресурсов и потенциала для эффективного реагирования на угрозы безопасности.

Калын также подчеркнул важность обмена возможностями внутри Альянса.

«Ни одна страна-член не обладает всеми возможностями в мире, поэтому обмен имеет ключевое значение. Взаимодополняемость — важный элемент Альянса. Именно поэтому стратегический альянс является коллективным понятием. Каждый член стремится сохранить свой стратегический суверенитет, независимость и устойчивость, но все эти различные возможности приобретают смысл в совокупности; поэтому программы безопасности внутри Альянса и программы оборонной промышленности чрезвычайно важны, но они также должны основываться на концепции общей ответственности», - сказал он.

Кроме того, Калын заявил, что государства Альянса должны совместно использовать промышленные мощности оборонной отрасли, поскольку это позволит укрепить сдерживающий потенциал и развивать превентивные возможности.

«Сдерживание, по сути, означает способность предотвращать появление любого противника или угрозы еще до того, как она начнет проявляться»,— подчеркнул он.

- «Неопределенность не обязательно означает хаос»

Калын отметил, что если стратегическая среда безопасности не будет оставаться надежной и устойчивой, конфликты и войны станут неизбежными, и в этой связи важно, чтобы Альянс осуществлял «коллективные стратегические инвестиции в безопасность».

Глава турецкой разведки также заявил, что Альянсу необходимо сохранять баланс между единством и многообразием.

«Неопределенность — характерная черта нашего времени, но она не обязательно означает хаос. Она дает возможность мыслить на нескольких уровнях. Неопределенность заставляет вас готовить планы А, В и С. Если план А не сработает, придется изменить план В. Думаю, именно это делает всех нас более устойчивыми», — сказал он.

— Взаимодействие с различными регионами мира

Калын заявил, что не считает правильным говорить о существовании какого-либо «центра» внутри НАТО.

По его словам, если оценивать такие показатели, как военная мощь, численность армии, потенциал и вклад в оборонную промышленность, Турция обладает одной из крупнейших и наиболее развитых оборонных отраслей в мире.

Глава турецкой разведки подчеркнул, что Турция заняла очень высокое положение благодаря наличию «второй по величине армии» и способности взаимодействовать с различными регионами мира, такими как Ближний Восток, Центральная Азия, Черноморский регион, Россия и Африка.

Калын отметил, что ему известно распространенное в международной литературе определение Турции как «южного фланга НАТО», однако, по его мнению, такое обозначение корректно лишь с географической точки зрения.

«Это верно, но называем ли мы Великобританию страной северного фланга НАТО? Нет, не называем. Непонятно, почему Турцию постоянно называют страной южного фланга НАТО. У НАТО есть только один центр, и это Брюссель. Помимо этого, мы не считаем правильным использовать концепцию отношений «центр — периферия». Мы не принимаем установления какой-либо иерархии между союзниками по НАТО и выступаем за сотрудничество, основанное на равноправии», — заключил глава MİT.

- Саммит НАТО в Анкаре

В стартовавшем 7 июля в Турции двухдневном 36-м саммите глав государств и правительств НАТО принимают участие лидеры 32 стран-членов Альянса, руководители ряда партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также приглашенные гости, включая президента Украины Владимира Зеленского.

В первый день саммита лидеры собрались на крупнейшем в истории НАТО Форуме оборонной промышленности. Основные вопросы повестки будут рассмотрены на заседаниях второго дня.

Ожидается, что, несмотря на усилившиеся в последнее время разногласия в трансатлантических отношениях, союзники продемонстрируют единство и солидарность.

Среди ключевых тем саммита — реализация концепции «НАТО 3.0», предусматривающей усиление ведущей роли Европы в сфере обычных вооружений и пересмотр военного присутствия США на европейском континенте.

Кроме того, участники обсудят дальнейшую поддержку Украины, а также примут обязательства по увеличению оборонных расходов и расширению производственных мощностей оборонной промышленности.

Саммит НАТО в Анкаре также стал самым масштабным по числу аккредитованных представителей международных СМИ за всю историю подобных встреч Альянса.