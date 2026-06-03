Замглавы МИД Турции провел встречу с муфтиями Искече и Гюмюльджине На встрече обсуждались вопросы, касающиеся представителей турецкого меньшинства Греции

Заместитель министра иностранных дел Турции, глава Управления по делам Европейского союза, посол Мехмет Кемаль Бозай встретился с председателем Консультативного совета турецкого меньшинства Западной Тракии, муфтием Искече Мустафой Трампой, муфтием Гюмюльджине Ибрагимом Шерифом и председателем Союза турецкой молодежи Гюмюльджине Седатом Хасаном.

Сообщение о встрече размещено на странице МИД Турции в социальной сети NSosyal.

Согласно этой информации, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся представителей турецкого меньшинства Греции.