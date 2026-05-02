Задержанные Израилем активисты флотилии «Сумуд» рассказали о пережитом

Активисты, входившие в состав Глобальной флотилии «Сумуд», подвергшейся нападению и задержанию Израилем в международных водах, рассказали о пережитом по прибытии в аэропорт Стамбула на борту самолета Turkish Airlines.

Встречать 59 человек, включая 18 граждан Турции, прибыли заместитель министра иностранных дел Турции Хаджи Али Озель, председатель межпарламентской группы дружбы Турция–Палестина и депутат парламента от Стамбула Хасан Туран, глава гражданской администрации аэропорта Стамбула доцент Илкер Хактанкачмаз, а также председатель Платформы поддержки Палестины Осман Нури Кабактепе. Активистов приветствовали цветами и палестинскими куфиями.

Один из участников флотилии Халиль Эрдогмуш сообщил журналистам, что путь в Газу начался в Барселоне на 65 судах.

По его словам, на четвертый день пути около полуночи была объявлена тревога.

«Мы не поняли, что происходит, внезапно появились иностранные военные. Мы даже представить себе не могли, что израильские военные могут задержать нас в центре Европы, в международных водах. Если Израиль способен добраться до центра Европы и в международных водах захватить людей более чем из 50 стран, действуя фактически как пираты, это свидетельствует о серьезной проблеме. Это говорит о том, что Европе необходимо пересмотреть вопросы безопасности», – сказал он.

Эрдогмуш также рассказал об условиях содержания после задержания израильской армией.

«С самого момента захвата к нам относились, словно к животным. Некоторые из наших товарищей подверглись жестоким избиениям. Двое наших друзей, из Бразилии и Испании, были оставлены на судне, и мы опасаемся за их жизни. Нас поместили в своего рода «плавучую тюрьму», фактически затолкали в три контейнера. Все было мокрым, мы всю ночь дрожали от холода. У многих не было ни обуви, ни носков», - вспоминает активист.

По его словам, задержанным давали лишь воду и сухой хлеб, причем, как отметил Эрдогмуш , «бросали их перед нами так, как не поступают даже с животными».

— «Мы безмерно гордимся тем, что являемся гражданами Турецкой Республики»

Активист Али Дениз, в свою очередь, заявил, что не придает значения пережитым тяжелым моментам во время задержания.

По его словам, эти испытания «не стоят и мгновения страданий, которые переживают невинные жители Газы».

«От имени флотилии выражаем благодарность и признательность нашему президенту, а также всем государственным чиновникам и бюрократам. Мы безмерно гордимся тем, что являемся гражданами Турецкой Республики. Хотя мы прибыли в аэропорт Греции ближе к вечеру, наш посол и его команда с раннего утра ждали нас там и не оставляли до самой посадки в самолет», — сказал он.

– «Турция делает все возможное ради справедливости и международного права»

В беседе с журналистами после встречи, заместитель министра иностранных дел Турции Хаджи Али Озель заявил, что рад благополучному возвращению граждан на родину.

«Мы доставили в страну не только граждан Турции, но и 41 иностранного гражданина из 14 различных стран», — сказал он.

Озель подчеркнул, что действия Израиля в международных водах, в том числе создающие угрозу морскому судоходству, представляют собой грубое нарушение всей системы международного права и подрывают принцип его верховенства.

«Как неоднократно отмечали наш президент и министр, Турция всегда делает и будет делать все возможное для поддержки угнетенных, обеспечения справедливости и функционирования международного права», — указал дипломат.