Для саммита НАТО в Анкаре подготовили 10 лимузинов TOGG

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Elmira Ekberova
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Десять лимузинов TOGG подготовлены для перевозки лидеров во время 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, который пройдет в Анкаре.
В преддверии саммита НАТО в Анкаре продолжается подготовка к мероприятию. В официальный автопарк были включены специально разработанные лимузины TOGG T10X.
Среди них есть автомобили красно-белые, а также модели со специальным дизайном в бирюзовых тонах и с декоративными национальными мотивами.
Как стало известно, эти автомобили будут использоваться для перевозки участников саммита на короткие расстояния по территории проведения мероприятия, развивая скорость около 50 километров в час.
Ожидается, что автомобили будут курсировать по утвержденным протокольным маршрутам в контролируемом режиме.