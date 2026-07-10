На пляже Изтузу в турецкой Мугле детеныши черепах каретта-каретта начали свой путь к Средиземному морю

Детеныши морских черепах каретта-каретта начали выходить к морю На пляже Изтузу в турецкой Мугле детеныши черепах каретта-каретта начали свой путь к Средиземному морю

На пляже Изтузу в районе Ортаджа турецкой провинции Мугла начался сезон выхода в море детенышей морских черепах каретта-каретта.

Вылупившиеся из яиц детеныши, находящиеся под угрозой исчезновения, с большим трудом преодолевают путь к морю.

Тем черепашкам, которым не удается самостоятельно добраться до воды, помогают волонтеры Центра исследований, спасения и реабилитации морских черепах (DEKAMER).

Желающие понаблюдать за тем, как детеныши добираются до моря, также обращаются в DEKAMER.

Гнезда, взятые под охрану в рамках проекта Главного управления по охране природных ценностей Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, регулярно проверяют сотрудники центра.

Детенышей, которые не смогли самостоятельно добраться до моря, на сутки оставляют в центре, а после захода солнца выпускают в воду.

Ответственный за полевые работы DEKAMER Бирол Чакыроглу сообщил «Анадолу», что специалисты стали свидетелями появления первых детенышей в этом сезоне.

«Это был очень красивый и волнительный день», - отметил он.

По словам Чакыроглу, первое гнездо в этом сезоне было обнаружено 2 мая. После завершения инкубационного периода из гнезд начали появляться детеныши. При этом процесс гнездования взрослых черепах и выход малышей продолжаются одновременно.

Он добавил, что появление взрослых самок на берегу будет наблюдаться до конца июля, а возможно, и до первой недели августа.

«То есть гнездование продолжится. Одновременно с этим будут появляться и детеныши. Их выход из гнезд продлится до конца сентября», - сказал Чакыроглу.

Он также отметил, что количество гнезд ежегодно может меняться. В этом сезоне специалисты ожидают появления примерно 20 тысяч детенышей.