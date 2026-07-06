Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер

Делегация постоянных представителей при НАТО посетила мавзолей Ататюрка Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер

Делегация, состоящая из постоянных представителей при НАТО и высокопоставленных должностных лиц, прибывшая в Турцию в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, посетила мавзолей Ататюрка (Аныткабир).

Делегация, состоящая из постоянных представителей при НАТО и высокопоставленных должностных лиц и возглавляемая постоянным представителем Люксембурга при НАТО Стефаном Фредериком Мюллером, посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре.

[1/5] Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер. ( Binnur Ege Gürün Koçak - Anadolu Agency ) [2/5] [3/5] [4/5] [5/5] × [1/5] Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер. ( Binnur Ege Gürün Koçak - Anadolu Agency ) [2/5] [3/5] [4/5] [5/5]

Мюллер и сопровождающая его делегация возложили венок к мавзолею Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.

Делегация почтила память минутой молчания и сфотографировалась на память.

От имени делегации Мюллер написал в Специальной книге Аныткабира:

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить наследие отца-основателя Турецкой Республики и вновь подтвердить наше неизменное уважение к вашему народу перед вашей святой памятью. Здесь, в столице Турецкой Республики, мы размышляем о том, как ваш вековой принцип «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь. Мы выражаем свою радость по поводу возможности посетить ваш великий народ по случаю саммита НАТО в Анкаре».