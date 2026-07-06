Делегация постоянных представителей при НАТО посетила мавзолей Ататюрка
Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер
Elif Gültekin Karahacıoğlu, Nariman Mehdiyev
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
АНКАРА
Делегация, состоящая из постоянных представителей при НАТО и высокопоставленных должностных лиц, прибывшая в Турцию в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, посетила мавзолей Ататюрка (Аныткабир).
Делегация, состоящая из постоянных представителей при НАТО и высокопоставленных должностных лиц и возглавляемая постоянным представителем Люксембурга при НАТО Стефаном Фредериком Мюллером, посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре.
[1/5] Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер. ( Binnur Ege Gürün Koçak - Anadolu Agency )
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[1/5] Ваш вековой принцип - «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь, подчеркнул глава делегации Стефан Фредерик Мюллер. ( Binnur Ege Gürün Koçak - Anadolu Agency )
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Мюллер и сопровождающая его делегация возложили венок к мавзолею Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.
Делегация почтила память минутой молчания и сфотографировалась на память.
От имени делегации Мюллер написал в Специальной книге Аныткабира:
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить наследие отца-основателя Турецкой Республики и вновь подтвердить наше неизменное уважение к вашему народу перед вашей святой памятью. Здесь, в столице Турецкой Республики, мы размышляем о том, как ваш вековой принцип «Мир в стране — мир во всем мире» отражает суть духа нашего Альянса и освещает наш путь. Мы выражаем свою радость по поводу возможности посетить ваш великий народ по случаю саммита НАТО в Анкаре».