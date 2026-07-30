Минтранс Турции сообщил об успешном завершении спасательной операции и открытии судоходства в направлении с севера на юг

Движение судов через пролив Чанаккале возобновлено после аварии сухогруза Минтранс Турции сообщил об успешном завершении спасательной операции и открытии судоходства в направлении с севера на юг

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что движение судов через пролив Чанаккале, ранее приостановленное из-за аварии судна, вновь открыто в направлении с севера на юг.

Как говорится в заявлении министерства, в районе поворота Нара в проливе Чанаккале сел на мель из-за неисправности двигателя сухогруз Pilatus Marine длиной 190 метров, ходящий под флагом Сан-Марино. Судно следовало из Сирии в Россию.

В ведомстве отметили, что после проведенного водолазами Главного управления береговой безопасности осмотра, в ходе которого никаких повреждений обнаружено не было, была начата спасательная операция, в результате которой судно удалось снять с мели.

«Операция, проведенная под координацией нашего Центра управления движением судов в проливе Чанаккале при сопровождении лоцмана с участием катера KIYEM-1 и буксиров KURTARMA-16 и KURTARMA-19, успешно завершилась. После того как судно благополучно завершило проход через пролив, движение судов через Дарданеллы в направлении с севера на юг было вновь открыто», — говорится в заявлении.