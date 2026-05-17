Два круизных лайнера с 1860 пассажирами прибыли в порт Бодрума В порт зашли «Marella Discovery» и «Emerald Azzurra» с туристами из Великобритании и США

В район Бодрум турецкой провинции Мугла прибыли два круизных лайнера — «Marella Discovery» и «Emerald Azzurra», доставившие в общей сложности 1860 пассажиров.

Лайнер «Marella Discovery» длиной 264 метра пришвартовался у причала порта Бодрум. На борту судна под флагом Мальты, прибывшего из порта Санторини, находятся 1783 пассажира (в основном британцы) и 733 члена экипажа.

Второй круизный лайнер — «Emerald Azzurra» под флагом Багамских островов длиной 110 метров — прибыл в Бодрум после посещения острова Миконос. На его борту 77 пассажиров, преимущественно граждане США, а также 75 членов экипажа.

Сойдя на берег, туристы после прохождения таможенных процедур отправились на экскурсии по историческим и туристическим достопримечательностям Бодрума.

Вечером лайнеры покинут порт. «Marella Discovery» направится в следующий пункт маршрута — Ираклион, а «Emerald Azzurra» — в турецкий порт Кушадасы.

