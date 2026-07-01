Гёбекли-Тепе, отмечающий 8-ю годовщину включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили 4,5 миллиона человек Гёбекли-Тепе, слава которого с каждым днём растёт благодаря обнаруженным памятникам эпохи неолита, 1 июля 2018 года внесён в Список всемирного наследия

Гёбекли-Тепе, признанный старейшим из известных в мире центров вероисповедания и называемый «нулевой точкой истории», в восьмой год после включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО принял 4 409 590 посетителей.



Объявленный в 1963 году в ходе наземных исследований, расположенный вблизи сельского района Оренчик, в 18 километрах от центра города, Гёбекли-Тепе стал известен благодаря конкретным находкам, в частности статуе, обнаруженной в 1986 году фермером, пахавшим свое поле.

В ходе раскопок, начатых в 1995 году с разрешения Главного управления по культурным ценностям и музеям Министерства культуры и туризма, были обнаружены «Т»-образные менгиры с изображениями диких животных, относящиеся к эпохе неолита, высотой от 3 до 6 метров и весом от 40 до 60 тонн.



Гёбекли-Тепе, слава которого с каждым днём растёт благодаря обнаруженным памятникам эпохи неолита, в 2011 году был включён в «Временный список всемирного наследия» ЮНЕСКО, а 1 июля 2018 года на 42-м заседании Комитета всемирного наследия, прошедшем в Бахрейне, был внесён в Список всемирного наследия.

Благодаря этому званию известность Гёбекли-Тепе в мире растет с каждым днем, а после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2019 год «Годом Гёбекли-Тепе», число посетителей начало расти ещё быстрее.



Несмотря на временное снижение числа посетителей из-за пандемии COVID-19, землетрясения и наводнения, за 8 лет Гёбекли-Тепе посетили 4 409 590 человек.



⁠Гёбекли-Тепе — шанс для Шанлыурфы



Председатель Ассоциации по развитию туризма Шанлыурфы Мехмет Камиль Тюркмен сообщил корреспонденту «Анадолу», что после включения Гёбекли-Тепе в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году и последующего визита президента Эрдогана в 2019 году, во время которого он объявил «Год Гёбекли-Тепе», здесь произошли серьезные изменения и наблюдается оживление.

Отметив важность Гёбекли-Тепе для туризма Шанлыурфы и всего региона, Тюркмен продолжил словами:

«Гёбекли-Тепе — это шанс для Шанлыурфы. Может, это прозвучит немного амбициозно, но на самом деле это шанс для всей Турции. Благодаря проекту «Таштепеле» и раскопкам, проводимым одновременно в 12 различных точках, наш регион приобрел очень серьезный импульс на пути к тому, чтобы стать центром притяжения для всего мира. На данный момент его посетили около 4,5 миллиона человек. Если посмотреть даже на первое полугодие 2026 года, то, несмотря на обильные дожди, сюда приехало более 320 тысяч посетителей. Это свидетельствует о том, что к концу года мы сможем достичь нашей цели — 1 миллиона посетителей. Ведь сезон только начинается. Это чрезвычайно важная и яркая звезда Юго-Востока и всей нашей страны, и мы должны ценить это. Если в каком-то месте находится объект ЮНЕСКО, то с точки зрения иностранного туриста это место обязательно стоит посетить. Шанлыурфа занимает в этом плане очень важное место. У нас есть один объект, включённый в постоянный список, и два кандидата. Баликлыгёль и Харран — одни из этих кандидатов. В ближайшие годы Карахантепе также войдёт в постоянный список. Нам необходимо уделять особое внимание процессу включения в список ЮНЕСКО и, если у нас есть недостатки в инфраструктуре, устранять их».



Приглашение от посетителей



Сабри Шахин, приехавший из Германии, рассказал, что впервые посетил Гёбекли-Тепе.

Шахин, поделившийся тем, что ему очень было интересно узнать о Гёбекли-Тепе, который он ранее встретил в интернете, приехав в Турцию решил его посетить: «Мы приехали, посмотрели — памятники и фигуры очень древние. Я рад, что увидел это место. Благодарю наших чиновников за то, что они открыли его для посещения. Очень красивое место. Надеюсь, они откроют и другие».



Севиль Унлу из Аксарая, посетившая многие места в Турции, подчеркнула, что вся страна — это настоящий исторический рай: «Я раньше изучала Гёбекли-Тепе. Турция — это рай, а Гёбекли-Тепе — один из самых красивых и древних его примеров. Надеюсь, его ценность будет по-настоящему оценена. Пусть о нём узнают ещё больше. Чтобы больше людей смогли приехать сюда и увидеть это место. Давайте ценить богатство нашей страны. Я увидела, что у нас гораздо более глубокая история. Увидев это своими глазами, я испытала совершенно другие чувства. Увидеть всё воочию — это действительно совсем другое дело».



Гюльсум Сайын из Мерсина, приехавшая сюда впервые, отметила, что Гёбекли-Тепе ей очень понравилсяа: «Мне было любопытно, вот я и приехала, посмотрела. Эти места действительно стоит посетить. Рекомендую всем».