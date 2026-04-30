Гуманитарный фонд Турции доставит мясо жертвенных животных нуждающимся в 85 странах -В рамках кампании «Поделись жертвоприношением — приблизься к брату» планируется раздать помощь миллионам людей

Религиозный фонд Турции в этом году доставит мясо жертвенных животных миллионам нуждающихся в 85 странах, включая Турцию.

По информации «Анадолу», фонд установил стоимость жертвоприношения по доверенности: 18 тысяч лир внутри страны, 7 тысяч лир за рубежом и 15 тысяч лир в Палестине.

В этом году Фонд реализует кампанию под лозунгом «Поделись жертвоприношением — приблизься к брату», охватывая 81 провинцию и 922 района в Турции, а также 420 регионов в 84 странах мира.

Фонд планирует осуществить почти 990 тысяч долей жертвоприношений, чтобы обеспечить помощь миллионам нуждающихся.

Жертвоприношения будут проводиться в соответствии с религиозными нормами

В координации сотрудников и волонтеров фонда животные будут забиваться под контролем ветеринаров и в соответствии с исламскими правилами.

Внутри страны мясо будет распределяться через муфтияты и филиалы фонда. За рубежом — через сотрудников и волонтеров, которые доставят его нуждающимся семьям.

Для Палестины и Газы пожертвованные животные будут закупаться в Египте и забиваться начиная с первого дня праздника. Если прямой доставки мяса не будет возможности, оно будет храниться в арендованных холодильных складах в Египте и направляться в Газу в подходящее время.