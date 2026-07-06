Главное управление кинематографии Турции открыло доступ к киноархиву о НАТО

Ulviyya Amoyeva, Alper Şaşmaz
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Главное управление кинематографии Министерства культуры и туризма Турции открыло доступ к историческому киноархиву, запечатлевшему первые годы членства Турции в НАТО.
Согласно письменному заявлению ведомства, в архиве содержатся кадры, на которых запечатлен занимавший на тот момент должность премьер-министра Турции Аднан Мендерес во время участия в Парижском саммите НАТО 1957 года.
В архивах также хранятся примечательные кадры, связанные с занимавшим в тот период пост министра иностранных дел Фуатом Кёпрюлю, контр-адмиралом Фахри Корутюрком, а также с первыми военными миссиями Турции в рамках НАТО.