На уникальных кадрах запечатлены ключевые моменты первого года членства Турции в альянсе

Главное управление кинематографии Турции открыло доступ к киноархиву о НАТО На уникальных кадрах запечатлены ключевые моменты первого года членства Турции в альянсе

Главное управление кинематографии Министерства культуры и туризма Турции открыло доступ к историческому киноархиву, запечатлевшему первые годы членства Турции в НАТО.

Согласно письменному заявлению ведомства, в архиве содержатся кадры, на которых запечатлен занимавший на тот момент должность премьер-министра Турции Аднан Мендерес во время участия в Парижском саммите НАТО 1957 года.

В архивах также хранятся примечательные кадры, связанные с занимавшим в тот период пост министра иностранных дел Фуатом Кёпрюлю, контр-адмиралом Фахри Корутюрком, а также с первыми военными миссиями Турции в рамках НАТО.

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