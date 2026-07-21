В ходе исследований археологи обнаружили около 300 метров участка древней улицы, ведущей от театра к акрополю

Главная улица в древнем городе Аспендос возрастом около двух тысяч лет вновь обрела жизнь В ходе исследований археологи обнаружили около 300 метров участка древней улицы, ведущей от театра к акрополю

В древнем городе Аспендос в турецкой провинции Анталья археологи обнаружили и расчистили около 300 метров античной «театральной улицы», которая почти две тысячи лет назад соединяла театр с акрополем.

Раскопки в одном из важнейших городов древней Памфилии с 2022 года ведутся под руководством доцента Университета Афьон Коджатепе Мустафы Бильгина. Работы значительно ускорились в рамках проекта Министерства культуры и туризма Турции «Наследие для будущего».

В ходе исследований археологи обнаружили около 300 метров участка древней улицы, ведущей от театра к акрополю. Вдоль нее были обнаружены хорошо сохранившаяся хлебопекарная печь, общественные здания, жилые дома, монументальные ворота, а также элементы развитой городской инфраструктуры.

Руководитель раскопок в Аспендосе Мустафа Бильгин сообщил корреспонденту «Анадолу», что древний город, известный прежде всего своим театром и акведуками, отныне сможет предложить посетителям новый маршрут, проходящий через монументальные сооружения акрополя.

«Мы практически завершили двухлетние работы на Театральной улице. Нам удалось раскопать около 300 метров этого участка. Теперь посетители смогут пройти от театра к акрополю по древней тропе. В античную эпоху это была одна из самых оживленных городских артерий Аспендоса. Вдоль улицы мы в значительной степени раскопали общественные здания, жилые дома и монументальные ворота», — отметил Бильгин.

По его словам, ширина улицы варьируется от 3 до 5 метров, а под ее мостовой обнаружена хорошо сохранившаяся канализационная система глубиной около одного метра, свидетельствующая о высоком уровне инженерного развития древнего города.

Кроме того, Бильгин сообщил, что за восточными крепостными воротами была обнаружена восточная часть некрополя Аспендоса.

Найденное здесь захоронение классического периода свидетельствует о том, что эта территория использовалась как кладбище уже с конца V века до нашей эры.

- Обнаружены финикийские монеты и характерные для региона стеклянные сосуды для благовоний

Бильгин отметил, что на Восточной площади археологи обнаружили остатки здания с мозаичным полом.

«Ширина улицы варьируется от 3 до 5 метров. Под ней проходит канализационная система глубиной около одного метра. Благодаря укладке каменных плит с учетом естественного уклона местности, дорожное покрытие не сместилось даже после землетрясений», — сказал он.

Бильгин также сообщил, что в ходе раскопок были получены важные свидетельства торговой жизни древнего Аспендоса.

По его словам, в двухэтажных торговых лавках и стое археологи обнаружили финикийскую монету и характерные для региона стеклянные сосуды для благовоний.

Эти находки свидетельствуют о торговых связях Аспендоса с регионами Восточного Средиземноморья, в частности с Сирией и Палестиной. Кроме того, обнаруженная древняя хлебопекарная печь дает ценную информацию о повседневной жизни и архитектуре античного города, - добавил руководитель раскопок.