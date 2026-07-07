Мехмет Акиф Наджар сообщил, что компания уже поставляет альянсу программные решения и рассчитывает в ближайшие годы значительно увеличить объем технологического сотрудничества с государствами НАТО

Глава HAVELSAN заявил о готовности расширить передачу оборонных технологий странам НАТО Мехмет Акиф Наджар сообщил, что компания уже поставляет альянсу программные решения и рассчитывает в ближайшие годы значительно увеличить объем технологического сотрудничества с государствами НАТО

Генеральный директор HAVELSAN Мехмет Акиф Наджар заявил, что компания вносит технологический вклад в деятельность НАТО и внимательно следит за программами альянса, рассчитывая в ближайшие годы расширить передачу технологий странам-членам организации.

В беседе с «Анадолу» на полях Форума оборонной промышленности, проходящего в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, Наджар рассказал, что HAVELSAN разрабатывает для Вооруженных сил Турции и зарубежных партнеров технологии, соответствующие условиям ведения боевых действий будущего. Речь идет о системах моделирования, командования и управления, кибербезопасности, военном программном обеспечении и комплексной интеграции этих решений.

Он напомнил, что в прошлом году компания экспортировала в НАТО программное обеспечение для планирования сетей в рамках Центра управления тактическими каналами передачи данных, подписав с альянсом первый контракт.

Наджар также обратил внимание на ежегодные учения НАТО по обеспечению совместимости CWIX.

«Это учения, в которых участвуют многие страны НАТО. В их рамках интегрируются различные программные модули, системы и программное обеспечение, оценивается их совместимость, а затем они проходят сертификацию. Мы ежегодно принимаем в них активное участие. В этом году наши продукты также были протестированы и сертифицированы. Мы разрабатываем технологии, обеспечивающие совместимость программного обеспечения, интеграцию систем и обмен данными через тактические каналы связи в соответствии со стандартами НАТО, после чего экспортируем их заинтересованным странам», — сказал он.

По словам Наджара, HAVELSAN также реализует проект системы наблюдения для береговой охраны одной из стран Черноморского региона, а в рамках подписанного TUSAŞ и Испанией соглашения по учебно-боевому самолету HÜRJET поставляет системы подготовки и моделирования.

- «Мы рассчитываем расширить передачу технологий странам НАТО»

Наджар отметил, что современная военная сфера все больше ориентируется на многоуровневые и объединенные операции, поэтому особое значение приобретают моделирование боевых действий, анализ их эффективности, проведение симуляций и применение этих решений в режиме реального времени.

По его словам, объединение разработанных HAVELSAN решений — от платформ моделирования до информационных технологий — позволяет обеспечить синергию между воздушными, сухопутными и морскими компонентами, а также создавать программное обеспечение для управления совместными операциями. Эти решения компания предлагает странам НАТО, а их возможности проверяются в ходе учений CWIX.

Глава HAVELSAN подчеркнул, что системы управления боевыми действиями нового поколения должны базироваться на технологиях искусственного интеллекта. Он напомнил, что на выставках IDEF 2025 и SAHA 2026 компания представила разработки с использованием искусственного интеллекта, основанные на собственной платформе MAIN и разработанной HAVELSAN модели типа transformer.

«Для нужд обороны требуется система искусственного интеллекта закрытого типа, не предполагающая широкого обмена данными. Именно такую систему мы и создаем. Она обрабатывает большие объемы информации, поступающей с поля боя, от датчиков, радаров и боеприпасов, анализирует и интерпретирует эти данные, обеспечивает поддержку принятия оперативных решений, а при необходимости способна действовать автономно. Именно об этом сегодня говорит весь мир. Эти вопросы обсуждаются и на заседаниях НАТО. Поэтому мы модернизируем нашу технологическую базу с учетом требований к системам командования и управления нового поколения, основанным на искусственном интеллекте, а также к средствам моделирования и симуляции, одновременно развивая международное сотрудничество в этой сфере.

Мы уже вносим технологический вклад в деятельность НАТО и внимательно следим за программами альянса, чтобы расширить это сотрудничество. Мы видим, что в ближайшие годы сможем передавать странам НАТО еще больше технологий. Для нас это важный шаг и важный показатель развития технологий турецкой оборонной промышленности», — заявил Наджар.