Мурат Курум выступил на международной встрече министров окружающей среды и климата стран D-8 в Стамбуле

Глава COP31: Страны D-8 обладают преобразующей силой в глобальной климатической повестке Мурат Курум выступил на международной встрече министров окружающей среды и климата стран D-8 в Стамбуле

Страны D-8, объединяющие более миллиарда человек и охватывающие пространство от Азии до Африки и Ближнего Востока, обладают значительным потенциалом для формирования глобальной климатической повестки.

Об этом заявил глава 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) и министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум на международной встрече министров окружающей среды и климата стран D-8 в районе Бешикташ в Стамбуле.

«Семья D-8, охватывающая своими обширными географическими границами пространство от Азии до Африки и Ближнего Востока и насчитывающая более миллиарда человек, занимает особое место и обладает преобразующей силой в глобальной климатической повестке. Общая воля, которую проявит D-8, имеет особое значение для практико-ориентированного подхода COP31», — подчеркнул глава ведомства.

В мероприятии приняли участие представители Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Азербайджана и Турции, курирующие вопросы экологии и изменения климата.

Открывая встречу, Курум отметил, что считает особенно символичным проведение совещания министров окружающей среды D-8 именно в Стамбуле в исторический период, когда Турция готовится принять председательство на COP31.

По его словам, консультации, начатые накануне на уровне высокопоставленных должностных лиц, сегодня продолжаются уже в министерском формате. В ходе встречи стороны намерены обсудить совместные шаги по дальнейшему развитию сотрудничества между странами D-8 в сфере окружающей среды и климата.

Министр выразил уверенность, что общий подход, выработанный на этих переговорах, станет мощным сигналом не только для стран-участниц, но и подчеркнет роль развивающихся государств в глобальной климатической повестке.

- Изменение климата превратилось в глобальный вызов

Курум отметил, что изменение климата уже перестало быть угрозой будущего и превратилось в глобальный вызов, напрямую влияющий на экономическое развитие, города, продовольственную безопасность, энергетические системы и благосостояние обществ. Вместе с тем, по его словам, по-прежнему сохраняется серьезный разрыв между многочисленными международными обязательствами в сфере борьбы с изменением климата и их практической реализацией.

Министр подчеркнул, что Турция, обладающая способностью укреплять доверие между развитыми и развивающимися странами, выстраивать диалог между различными регионами мира и имеющая значительный потенциал практической реализации климатических инициатив, принимает на себя функции председателя COP31.

В этом контексте, отметил глава ведомства, под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция реализует стратегию устойчивого развития, в центре которой находятся охрана окружающей среды, развитие городов и климатическая политика.

- Три основных принципа: диалог, консенсус, действия

По словам министра, Турция готова делиться накопленным опытом в таких сферах, как посткризисное восстановление, движение «Ноль отходов», повышение устойчивости городов, энергоэффективность, циркулярная экономика, устойчивая инфраструктура и экологические технологии.

«Исходя из этого подхода, мы рассматриваем COP31 как платформу для практических действий, на которой ускоряется адаптация к изменению климата, расширяется доступ к финансированию и технологиям, повышается устойчивость городов и распространяются природосберегающие решения. Как председательство COP31, мы приняли три основных принципа: диалог, консенсус, действия.

В соответствии с этим подходом мы спроектировали COP31 как процесс, ускоряющий практическую реализацию, укрепляющий партнерства и приносящий конкретные результаты. Мы представили его международному сообществу как «COP будущего».

В этих рамках мы сформировали Повестку дня действий на основе многосторонней модели сотрудничества, которая сокращает разрыв между обязательствами и их реализацией, учитывает приоритеты развития стран и объединяет все заинтересованные стороны вокруг общей цели. Мы определили десять приоритетных направлений работы. В июне в Бонне представили международному сообществу Повестку дня действий COP31 и наши приоритетные инициативы», — сказал Курум.

Он отметил, что в рамках этой повестки Турция намерена укреплять циркулярную экономику посредством распространения практик «Ноль отходов» и сокращения выбросов метана.

Кроме того, по его словам, для ускорения перехода к чистой энергетике предполагается стимулировать электрификацию и энергоэффективность; для укрепления продовольственной безопасности и повышения устойчивости производителей к климатическим рискам — расширять применение устойчивых методов ведения сельского хозяйства; особое внимание также будет уделено зеленой индустриализации, повышающей конкурентоспособность производства при одновременном сокращении выбросов, развитию «голубой экономики», ориентированной на защиту океанов и морских экосистем, а также созданию устойчивых к изменению климата городов, обеспечивающих более безопасные условия жизни.

Курум также подчеркнул, что в период председательства COP31 одним из приоритетов станет расширение участия молодежи в борьбе с изменением климата, укрепление устойчивых систем и развитие межсекторального сотрудничества.

- Глобальные цели к 2035 году

Министр сообщил, что в июне на переговорах в Бонне Турция представила международному сообществу измеримые глобальные цели, рассчитанные до 2035 года.

«В этом контексте мы определили глобальные цели: к 2035 году повысить глобальный уровень электрификации до 35%; вдвое снизить темпы роста образования отходов; сократить энергоемкость зданий как минимум на 25%; увеличить долю использования циркулярных материалов в мировом производственном секторе как минимум до 15%; обеспечить всем детям и молодым людям доступ к качественному образованию по вопросам изменения климата и климатически устойчивого сельского хозяйства, а также обеспечить более быстрое, эффективное и инклюзивное доведение климатического финансирования до практических проектов на местах», — заявил Курум.

По его словам, эти цели отражают общее видение преобразований, направленных на создание более безопасных городов, более конкурентоспособных экономик, более устойчивых обществ и укрепление возможностей будущих поколений.

Министр подчеркнул, что достижение этих целей невозможно без эффективных механизмов реализации.

«Именно с этим пониманием одной из важнейших инициатив, разработанных в рамках Повестки дня действий COP31, станет Климатический мост реализации. Сегодня многие развивающиеся страны, несмотря на то что определили свои климатические цели, сталкиваются с одинаковыми трудностями при преобразовании этих целей в инвестиционные проекты и получении необходимого финансирования», — отметил он.

Курум заявил, что основополагающие принципы D-8 сохраняют свою актуальность и сегодня, а сама организация продолжает укреплять сотрудничество между государствами-членами, в том числе в сфере борьбы с изменением климата и устойчивого развития.

Завершая выступление, министр вновь подчеркнул особую роль объединения D-8 в глобальной климатической политике. Общая воля, которую проявит D-8, имеет особое значение для практико-ориентированного подхода COP31, добавил он.

