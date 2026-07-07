Глава Минторга Турции встретил лидеров пяти стран, прибывших на саммит НАТО в Анкару

Serhat Tutak, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Министр торговли Турции Омер Болат встретил в аэропорту Эсенбога лидеров пяти государств, прибывших в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.
Как сообщил Болат на своей странице в социальной сети американской компании X, по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он встретил президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Румынии Никушора Дана, президента Словакии Петера Пеллегрини, премьер-министра Словении Янеза Яншу и премьер-министра Албании Эди Раму.
Министр выразил надежду, что контакты, которые состоятся в рамках саммита, будут способствовать укреплению сотрудничества между союзными государствами, а также послужат укреплению мира, безопасности и стабильности во всем мире.