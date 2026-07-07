Омер Болат выразил надежду, что встречи в рамках саммита будут способствовать укреплению сотрудничества между союзниками, а также мира, безопасности и стабильности

Глава Минторга Турции встретил лидеров пяти стран, прибывших на саммит НАТО в Анкару Омер Болат выразил надежду, что встречи в рамках саммита будут способствовать укреплению сотрудничества между союзниками, а также мира, безопасности и стабильности

Министр торговли Турции Омер Болат встретил в аэропорту Эсенбога лидеров пяти государств, прибывших в Анкару для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

Как сообщил Болат на своей странице в социальной сети американской компании X, по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он встретил президента Литвы Гитанаса Науседу, президента Румынии Никушора Дана, президента Словакии Петера Пеллегрини, премьер-министра Словении Янеза Яншу и премьер-министра Албании Эди Раму.

Министр выразил надежду, что контакты, которые состоятся в рамках саммита, будут способствовать укреплению сотрудничества между союзными государствами, а также послужат укреплению мира, безопасности и стабильности во всем мире.