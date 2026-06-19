Яшар Гюлер пообщался с представителями турецких СМИ в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО

Глава Минобороны Турции: Саммит НАТО в Анкаре станет переломным для альянса Яшар Гюлер пообщался с представителями турецких СМИ в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО

Предстоящий в июле саммит лидеров НАТО в столице Турции Анкаре станет «значимым поворотным моментом» в формировании будущего стратегического направления альянса в условиях все более стремительно меняющейся ситуации в сфере международной безопасности. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Глава турецкого оборонного ведомства пообщался с представителями турецких СМИ в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО и заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Мы рассматриваем саммит НАТО, который мы примем в Анкаре, не просто как встречу лидеров. С нашей точки зрения, этот саммит станет значимым поворотным моментом, демонстрирующим решимость НАТО адаптироваться к меняющейся обстановке в сфере безопасности и определяющим его будущее стратегическое направление», — сказал Гюлер.

По словам министра, в ходе заседания он проинформировал коллег о содействии Турции деятельности НАТО как одной из пяти стран, вносящих наибольший военный вклад в альянс, о прогрессе в выполнении обязательства по достижению целевого показателя оборонных расходов в 5% ВВП, о поддержке Украины и о подготовке к саммиту в Анкаре.

Гюлер охарактеризовал проведение саммита в Турции как естественное следствие ее военного вклада, оперативного опыта и способности обеспечивать безопасность в рамках альянса. Министр добавил, что «эффективная, надежная и ориентированная на результат дипломатия» президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет одним из отличительных аспектов саммита.

ЯшарГюлер констатировал, что традиционные вызовы сегодня сопровождаются гибридными угрозами, кибератаками, терроризмом, рисками для энергетической безопасности и региональной нестабильностью. По его словам, это требует от НАТО усиления потенциала коллективного сдерживания.

Глава ведомства акцентировал, чт оборонная промышленность Турции вносит весомый вклад не только в национальную безопасность самой страны, но и в коллективную оборону НАТО.

«Наши отечественные и национальные системы поддерживают оперативную совместимость союзников и укрепляют общее сдерживание альянса. Сильная оборонная промышленность означает сильное сдерживание и мощное НАТО», — пояснил он.

Гюлер выразил уверенность, что Форум оборонной промышленности, который пройдет параллельно с саммитом в Анкаре, будет способствовать укреплению сотрудничества между союзниками. Он отметил, что целый ряд министров обороны стран НАТО подчеркнул важность расширения кооперации с турецким оборонпромом.

По словам Гюлера, Анкара ожидает, на саммите будет подтвержден принцип коллективной обороны НАТО и приверженность членов блока статье 5 Устава альянса, а также озвучен призыв к союзникам к принятию конкретных мер по увеличению расходов на оборону и повышению боеспособности.

Напомнив, что Турция является второй по величине армией НАТО, он отметил, что страна принимает активное участие в подготовке, учениях, миссиях и деятельности по командованию и управлению в рамках альянса.

Глава Минобороны также привлек внимание к оперативному опыту ВС Турции в борьбе с терроризмом и трансграничных операциях. Он напомнил, что Турция готовится принять командование Союзными силами быстрого реагирования, назвав это «конкретным индикатором надежности и стратегической важности Турции в рамках альянса».

Говоря о конфликте РФ и Украины он указал, что этот кризис затронул не только две противоборствующие страны, но и европейскую безопасность, энергетическую безопасность, глобальные торговые маршруты и повестку дня НАТО.

Он напомнил, что Турция с самого начала конфликта проводила сбалансированную и принципиальную политику и продолжает выполнять положения конвенции Монтрё, способствуя при этом поддержанию региональной ответственности и сотрудничеству между государствами Черноморского региона.

Министр назвал стабильность в Черном море «неотъемлемой частью евроатлантической безопасности».

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке, Гюлер заявил, что события в этом регионе имеют глобальные последствия в плане безопасности. В этом контексте, глава ведомства приветствовал достигнутое между США и Ираном соглашение.

Он также выразил готовность Турции содействовать операциям по разминированию в Ормузском проливе, обеспечению морской безопасности и свободы судоходства в соответствии с международным правом.

«Турция придерживается конструктивной позиции, которая направлена на обеспечение регионального мира, стабильности и безопасности. Турция выступает за диалог и дипломатию, а не за эскалацию конфликтов», — сказал он.

При этом министр добавил, что Турция принимает необходимые меры для предотвращения угроз своей национальной безопасности.

Яшар Гюлер также подверг критике недавнее соглашение между Францией и Греческой Адмнистрацией Южного Кипра, назвав этот документ нелегитимным и противоречащим международному праву.

«Соглашение, подписанное между Францией, не наделенной статусом гаранта, и греко-кипрской администрацией, является инициативой, лишенной легитимности, нарушающей хрупкий баланс и противоречащей международному праву», — сказал, в частности, он.

Он подчеркнул, что Турция продолжит выполнять обязательства гаранта в отношении Турецкой Республики Северного Кипра и подтвердил приверженность Анкары сохранению мира и стабильности в Восточном Средиземноморье, а также реагированию на любые угрозы безопасности турок-киприотов.

Яшар Гюлер акцентировал, что Турция остается одним из ведущих игроков в НАТО, евроатлантической безопасности и региональной стабильности благодаря своей мощной армии, развитой оборонной промышленности, эффективной дипломатии и стратегическому видению.

«Сегодня сложилась абсолютно отчетливая реальность: Турция находится не на периферии архитектуры безопасности, а в ее центре. В процессе формирования перспективы НАТО Турция не является страной, наблюдающей за событиями издалека, а является одним из ключевых союзников, участвующих в принятии решений, берущих на себя ответственность и обеспечивающих безопасность», — резюмировал он.