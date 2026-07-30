Встреча Яшара Гюлера с Евгением Осмокеску прошла в здании Министерства национальной обороны Турции

Глава Минобороны Турции встретился с вице-премьером Молдовы Встреча Яшара Гюлера с Евгением Осмокеску прошла в здании Министерства национальной обороны Турции

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Молдовы Евгением Осмокеску и сопровождавшей его делегацией.

Как сообщается в публикации, размещенной Минобороны Турции в социальной сети турецкой платформы NSosyal в четверг, 30 июля, переговоры прошли в здании Министерства национальной обороны.

В ходе визита, который прошел также с участием министра обороны Молдовы Анатолие Носатого, состоялись переговоры на уровне делегаций.

К публикации также прикреплены кадры с прошедшей встречи.