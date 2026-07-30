Глава Минобороны Турции встретился с вице-премьером Молдовы

Utku Şimşek, Ulviyya Amoyeva
30 Июля 2026•Обновить: 30 Июля 2026
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провел встречу с вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Молдовы Евгением Осмокеску и сопровождавшей его делегацией.
Как сообщается в публикации, размещенной Минобороны Турции в социальной сети турецкой платформы NSosyal в четверг, 30 июля, переговоры прошли в здании Министерства национальной обороны.
В ходе визита, который прошел также с участием министра обороны Молдовы Анатолие Носатого, состоялись переговоры на уровне делегаций.
К публикации также прикреплены кадры с прошедшей встречи.