Глава МИД Турции: саммит НАТО в Анкаре станет историческим шансом подтвердить единство Альянса

Саммит НАТО в Анкаре станет исторической возможностью для подтверждения единства Альянса. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на конференции, состоявшейся накануне в Венской дипломатической академии.

«Поддержание трансатлантических связей — стратегическая необходимость для Турции», - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, добавив, что в центре обсуждений на саммите будет более дееспособный и «европейский» НАТО.

Хакан Фидан привлек внимание к тому, что сегодня в ходе конфликтов по всему миру очень оперативно и точно используются военно-тактические возможности, чего нельзя сказать о стратегическом мышлении. «Мы все чаще наблюдаем ситуации, когда интенсивно используется сила, но конечная политическая цель остается неясной», - заявил глава МИД Турции.

По словам министра, сегодня происходят интервенции, лишенные долгосрочного стратегического горизонта, а использование силы, чаще всего, направлено на достижение противоречивых политических целей.

Фидан подчеркнул, конфликты на Ближнем Востоке полны примеров, подтверждающих его слова.

По словам министра, обязанность управлять этим сложным периодом ложится на дипломатов. «В 2002 году у нас было 163 дипломатических представительства за рубежом. Сегодня Турция с ее 264 миссиями по всему миру управляет третьей по величине дипломатической сетью в мире», - отметил министр иностранных дел.

- Посредническая роль Турции в дипломатии

Хакан Фидан указал на посредническую роль Турции в международной системе и отметил потребность в странах, готовых взять на себя такую роль.

«Война в Европе, длящаяся уже пятый год, не может считаться нормальной. Продолжение конфликта в определенном регионе привело к опасной самоуспокоенности. Эта самоуспокоенность не приносит пользы ни Украине, ни России, и уж точно не остальной Европе. Необходимо вернуть импульс дипломатии»,- заявил глава МИД Турции, подчеркнув необходимость активно использовать посредничество на всех этапах конфликтов.

Фидан напомнил, что Турция четыре раза сводила Россию и Украину за столом переговоров в Стамбуле, и заявил о готовности вновь принять переговоры до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир. «Украина — это испытание не только для посредничества, но и для будущего европейской безопасности», — сказал Фидан. Все согласны с тем, что конфликт должен завершиться таким образом, чтобы обеспечить мир и восстановить стабильность на континенте, выразил уверенность министр.

- Саммит НАТО и архитектура европейской безопасности

Хакан Фидан заявил, что архитектура безопасности, которая будет выстроена после этого конфликта, определит, будет ли Европа в целом чувствовать себя в безопасности завтра.

Также, глава МИД Турции указал на огромное давление, которое, по его словам, испытывает архитектура безопасности, сформированная после Второй мировой войны.

Глава внешнеполитического ведомства далее напомнил, что Турция уже более 70 лет является союзником по Североатлантическому альянсу. «Саммит НАТО, который пройдет в Анкаре, станет исторической возможностью для подтверждения единства. Поддержание трансатлантических связей — стратегическая необходимость для Турции. Более дееспособный и европейский НАТО будет в центре обсуждений», - заявил Хакан Фидан.

Министр подчеркнул, что Европа больше, чем Европейский союз. «Поэтому инициативы ЕС в сфере безопасности и обороны должны быть тщательно скоординированы с НАТО и союзниками, не входящими в ЕС. Как ни парадоксально, мы становимся свидетелями того, как общая внешняя политика и политика безопасности ЕС превращается в оружие», - отметил глава ведомства.

- Турция поддерживает посредничество, сохраняя собственные каналы связи с Вашингтоном и Тегераном

Глава МИД Турции обратил внимание на экспансионистскую политику Израиля и подчеркнул, что эта проблема превратилась в угрозу глобальной безопасности.

Намеренно провоцируемые конфликты, дестабилизация энергетических рынков и угроза массовой миграции в Европу имеют последствия, далеко выходящие за пределы Ближневосточного региона, привлек внимание Хакан Фидан.

Он также подчеркнул, что попытки определить, какая внешняя сила будет доминировать на Ближнем Востоке, годами порождают нестабильность. В связи с этим он отметил важность региональной самостоятельности.

По оценке Фидана, Сирия, которой удается сохранит стабильность и спокойствие, служит хорошим примером в регионе, поскольку Арабская Республика сосредоточена на залечивании ран и удовлетворении потребностей собственного народа.

«Закрытие Ормузского пролива сделало более актуальными проекты, которые Турция давно продвигает: железнодорожные магистрали, трубопроводы и грузовые коридоры. Они призваны соединить Персидский залив через Сирию, Ирак и Турцию с международными рынками, а также обеспечить обратное сообщение»,- подчеркнул министр.

Далее министр привлек внимание е тому, что переговорный процесс между США и Ираном достиг критической точки. «Я говорю это не как сторонний наблюдатель, а как заинтересованная сторона. Турция активно поддерживает продолжающиеся посреднические усилия, сохраняя при этом собственные параллельные каналы связи как с Вашингтоном, так и с Тегераном», — заявил Фидан, добавив, что продление режима прекращения огня не следует воспринимать как само собой разумеющееся и необходимо проявлять терпение.

Затяжные проблемы слишком масштабны, чтобы их можно было легко решить, отметил Фидан, подчеркнув готовность Анкары продолжит усилия в этом направлении.

- Турция с самого начала российско-украинского конфликта сосредоточилась на его урегулировании

Глава МИД Турции после выступления также ответил на вопросы участников конференции.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава МИД Турции привлек внимание к посреднической роли Анкары в урегулировании российско-украинского конфликта. «С самого начала войны мы сосредоточились на том, как ее остановить, потому что, были убеждены, что пока война продолжается, всегда существует риск более серьезной эскалации, и угроза для остального мира может усугубиться»,- пояснил глава турецкой дипломатии.

Хакан Фидан обратил внимание на то, что российско-украинский конфликт ограничен определенной географической зоной. «Конфликт начался на территории Украины, а теперь продолжается и на российской земле. То есть остается в географических границах двух стран, и стороны с помощью обычных вооружений уничтожают определенные цели. К сожалению, подобное ограничение, каким бы разрушительным оно ни было, с нашей точки зрения, как бы делает возможным бесконечное продолжение войны», - отметил министр.

Однако, как и в любом продолжающемся конфликте, риск эскалации по-прежнему велик, отметил Фидан. «Что произойдет, если война перекинется с географической точки зрения на одну из европейских стран? Что, если конфликт системно перейдет из обычной фазы в фазу тактического ядерного оружия, а оттуда — в полномасштабную ядерную фазу? Пока эта война продолжается, угроза такой эскалации будет сохраняться», - предостерег министр.

По словам Хакана Фидана, конфликт формирует у других стран и мирового сообщества некое восприятие того, что «две страны могут продолжать уничтожать друг друга, пока дело касается только их самих». «Европейцы и американцы дают украинцам деньги и оружие; русские же, используя собственные средства, проводят мобилизацию и отправляют людей на украинский фронт. Все убивают друг друга, разрушение и смерть продолжаются», - отметил он.

Однако, подчеркнул министр, конфликт в какой-то момент должен прекратиться, и ситуацию необходимо, в первую очередь, оценивать с гуманитарной точки зрения.

- Пять недель конфликта США и Ирана нанесли больший урон, чем пять лет конфликта России и Украины

Негативные последствия конфликта США и Ирана за пять недель оказалось гораздо более сильным, чем негативные последствия российско-украинского конфликта за пять лет, заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что война, начавшаяся с атак США и Израиля на Иран, предоставила остальному международному сообществу возможность для сравнения.

Последствия блокировки Ормузского пролива затронули международные рынки, энергетику, безопасность и другие сферы, вызвав негативный эффект в мировой системе всего за пять недель, обратил внимание глава турецкой дипломатии. «Негативное воздействие за пять недель оказалось гораздо более сильным и эффективным, чем негативные последствия российско-украинской войны за пять лет. Это делает ситуацию еще более опасной для тех из нас, кто пытается остановить войну. Потому что при сравнении сама война перестает быть главным фокусом внимания»,- обратил внимание министр.

Фидан отметил, что европейским лидерам следует прилагать больше усилий для прекращения российско-украинского конфликта, который, по его словам, стал чем-то «привычным».

При этом, он указал на то, что у европейских стран есть и другие источники беспокойства, такие как растущая инфляция, кризис на Ближнем Востоке, энергетическая безопасность, выборы. «Мы должны немедленно начать работать над прекращением конфликта», - подчеркнул глава МИД Турции.

Хакан Фидан отметил, что в вопросах, связанных с российско-украинским конфликтом, атаками США и Израиля на Иран, а также израильским геноцидом в секторе Газа, Турция всегда занимает одну и ту же позицию - добиваться прекращения огня, чтобы стороны сели за стол переговоров и сами решали свои проблемы.

Все эти конфликты происходят по соседству с Турцией и не должны продолжаться, заявил министр, заверив, что Анкара стремится выстраивать сбалансированные и хорошие отношения со всеми игроками в регионе.

Хакан Фидан вновь привлек внимание к посредническим усилиями Турции, направленным на то, чтобы положить конец конфликтам в регионе. Другим важным фактором является лидерство и опыт президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил министр.

- Отношения Турции и АСЕАН

Фидан отметил стремление Турции развивать отношения со странами Восточной Азии вопреки отсутствию сухопутных границ и напомнил о заявке Анкары на получение статуса партнера по диалогу с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Двусторонние отношения Турции со странами АСЕАН складываются хорошо, заявил Фидан, пояснив, что для поддержания этих отношений и достижения стратегических целей необходимо заключать соглашения, а также создавать механизмы сотрудничества и стратегические партнерства, насколько это позволяет дипломатия.

- Позиция Турции в вопросе евроинтеграции остается неизменной

Глава МИД Турции подчеркнул неизменность позиции Анкары в вопросе вступления в Евросоюз. «Мы должны быть частью того, что происходит в Европе, чтобы вместе обеспечить процветание и стабильность», - подчеркнул он.

Фидан отметил, что наиболее проблемным аспектом турецко-европейских отношений является идентитарная политика в Европе. Он отметил, что до 2007 года переговоры шли по техническим критериям: ЕС ясно заявлял, что поддержит членство Турции после выполнения ею всех условий.

Однако, этот подход изменился с приходом к власти во Франции бывшего президента Николя Саркози в 2007 году, отметил министр. Он высказал мнение, что если бы Турция вступила в ЕС в 2000-х или 2010-х годах, Brexit, возможно, не произошел бы, а сам ЕС мог бы стать более устойчивым перед лицом недавних угроз.

Фидан обратил внимание на роль, которую Турция, по его словам, может сыграть в открытии Европы для различных регионов мира.

Министр указал на то, что в последнее время наметилось некоторое оживление в турецко-европейских отношениях, однако, по его словам, европейские страны по-прежнему не демонстрируют сильной политической воли, которая открыто поддерживала бы членство Турции при условии выполнения ею требований. «Около 20 стран ЕС не слишком заботятся о том, что происходит в Евросоюзе. Если принимается решение в пользу Турции, они охотно голосуют «за». Если решение против Турции, они так же охотно голосуют «за». То есть по многим вопросам они равнодушны», - отметил глава турецкой дипломатии.

Причиной того, что товарооборот между Турцией и ЕС не растет, считает Фидан, является механизм принятия решений в Евросоюзе, поскольку вето любой из стран-участниц блокирует процесс, и даже государство с относительно небольшим населением может воспрепятствовать решению, затрагивающему миллионы людей.

В ЕС вопросы архитектуры безопасности обсуждаются в узком кругу, привлек внимание министр. «Мы говорим им: «Европа теперь больше, чем ЕС. Есть Великобритания, Норвегия, Турция и другие страны, не входящие в союз. Нужно садиться и вести диалог в более широком формате». Однако этого не происходит», — сказал он.

Фидан напомнил, что большинство стран ЕС, за несколькими исключениями, являются членами НАТО. «Как министры НАТО, мы собираемся вместе, принимаем отличные решения для союзников. На следующий день министры ЕС собираются в желтом конференц-зале и принимают решения, которые могут полностью противоречить предыдущим. Но это неважно. Никто не обращает внимания, никто не задает вопросов. Подобные структурные проблемы порождают множество последствий», — заявил глава турецкой дипломатии.

Для успешного экономического сотрудничества государства должны уважать суверенитет, территориальную целостность и безопасность друг друга, в противном случае войны на Ближнем Востоке будут продолжаться, резюмировал глава МИД Турции.