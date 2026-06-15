Глава МИД Турции: кипрское урегулирование возможно только на двухгосударственной основе

Can Efesoy, Abdulrahman Yusupov, Ekip
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с представителем генсека ООН по Кипру Марией Ангелой Ольгин Куэльяр.
Стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации вокруг кипрской проблемы.
Обсуждены контакты, которые спецпредставитель генсека ООН провел с лидерами обоих общин острова на прошлой неделе.
Глава МИД Турции выразил поддержку усилиям Антониу Гутерреша по кипрскому урегулированию.
Дипломат подчеркнул, что Турция в качестве страны-гаранта по Кипру считает, что наиболее реалистичное решение кипрского вопроса заключается в «сосуществовании двух государств бок о бок на острове».
Министр добавил, что подходы, игнорирующие неотъемлемые права турок-киприотов, в частности, суверенное равенство и равный международный статус, основанные на реалиях острова, не принесут результатов.