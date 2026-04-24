Глава МИД Турции встретился с турецкими бизнесменами в Лондоне

Хакан Фидан провел встречу с турецкими бизнесменами, проживающими в Великобритании

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Лондон встретился с турецкими предпринимателями.



Согласно сообщению, опубликованному в аккаунте Министерства иностранных дел на турецкой платформе NSosyal, Фидан провел встречу с турецкими бизнесменами, проживающими в Великобритании.

Накануне Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, по итогам которых стороны подписали «Рамочный документ о стратегическом партнерстве между Турцией и Великобританией». Кроме того, глава турецкой дипломатии встретился с членами Палаты лордов и Палаты общин британского парламента.

Ожидается, что сегодня глава МИД Турции продолжит контакты в Великобритании.