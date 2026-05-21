Среди них как турецкие граждане из состава флотилии, так и участники миссии из третьих стран, сообщил Хакан Фидан

Глава МИД: активистов Global Sumud планируется сегодня доставить в Турцию Среди них как турецкие граждане из состава флотилии, так и участники миссии из третьих стран, сообщил Хакан Фидан

Турецких граждан из состава флотилии Global Sumud, а также участников миссии из третьих стран, планируется сегодня доставить Турцию спецрейсами. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети турецкой платформы NSosyal.

По его словам, турецкие власти взаимодействуют со всеми соответствующими учреждениями для обеспечения безопасного прибытия в Турцию членов флотилии.

Дипломат подчеркнул, что Турция «продолжит защищать права своих граждан, а также выполнять свой гуманитарный долг по отношению к мирному населению сектора Газа и оказывать решительную поддержку палестинскому народу».

Нападения израильской армии на Global Sumud

«Весенняя миссия 2026» флотилии Global Sumud, целью которой был прорыв блокады сектора Газа и доставка жизненно важной гуманитарной помощи, в ночь на 29 апреля подверглась незаконному вмешательству израильской армии в нескольких морских милях от греческих территориальных вод у берегов острова Крит.

Во время атаки в международных водах, в 600 морских милях от Газы, израильские военные задержали 177 активистов. Сообщалось о жестоком обращении с задержанными.

18 мая израильская армия совершила новое нападение на флотилию, состоящую из 50 судов, на борту которых находились 428 активистов из 44 стран, когда она следовала в сторону Газы в международных водах, и незаконно задержала активистов. В составе флотилии было 78 турецких участников.

В августе 2025 года израильская армия также совершила аналогичное нападение на Global Sumud, которая направлялась в Газу на более чем 40 судах с 500 активистами из более чем 44 стран.