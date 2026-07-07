Мустафа Чифтчи заявил, что сотрудники правоохранительных органов несут службу с большой ответственностью, дисциплиной и самоотдачей

Глава МВД Турции отметил высокий уровень безопасности во время саммита НАТО в Анкаре Мустафа Чифтчи заявил, что сотрудники правоохранительных органов несут службу с большой ответственностью, дисциплиной и самоотдачей

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что сотрудники правоохранительных органов страны в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре продолжают выполнять свои обязанности с высокой ответственностью, дисциплиной и самоотдачей.

В сообщении, опубликованном в социальной сети NSocial, Чифтчи отметил, что полиция Турции находится на посту в период проведения саммита в столице страны.

«В рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, проходящего в нашей столице Анкаре, наши правоохранительные органы продолжают выполнять свои обязанности с большой внимательностью, дисциплиной и самоотдачей. Желаю успехов всем нашим героям, которые днем и ночью несут возложенную на них ответственность. Пусть Аллах хранит их и не позволит им столкнуться с трудностями», — написал министр.

К публикации Чифтчи также приложил фотографии сотрудников, находящихся на службе.