То, что произойдет сегодня и завтра, станет поистине фундаментальной трансформацией - Марк Рютте

Генсек НАТО заявил о необходимости осознать преобразующий характер саммита в Анкаре То, что произойдет сегодня и завтра, станет поистине фундаментальной трансформацией - Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал саммит в Анкаре событием, преобразующий характер которого еще не до конца осознан.

«Я считаю, что пока еще недостаточно людей до конца осознали преобразующий характер этого саммита. То, что произойдет сегодня и завтра, действительно означает фундаментальную трансформацию», - сказал глава Североатлантического альянса изданию Politico.

Рютте отметил, что представители всех 32 стран-членов Альянса осознают необходимость сохранения верности общим идеалам НАТО.

По его словам, именно эти общие идеалы обеспечивают безопасность всех союзников. «Нет никаких сомнений в полной приверженности США НАТО. Почему? Это не только потому, что США после Второй мировой войны не хотят повторять ошибку, допущенную после Первой мировой, когда они полностью вывели свои войска с европейского континента. НАТО также напрямую служит национальным интересам самих США с точки зрения их собственной безопасности. США нужен НАТО», — подчеркнул он.

Рютте отметил, что НАТО, основанный на общих ценностях и пятой статье о коллективной обороне, крайне выгоден для всех сторон. «Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что США полностью привержены НАТО», - заявил глава военно-политического блока.

Однако, по его словам, все еще находятся те, кто ставит под сомнение необходимость увеличения оборонных расходов. «Главная причина, почему этот саммит является преобразующим, заключается в следующем: я твердо убежден, что НАТО в том виде, в каком оно существовало 3–4 года назад, не сможет сохраниться в будущем», — сказал генеральный секретарь НАТО.

Рютте отметил, что в тот период НАТО было чрезмерно зависимо от США, Европа тратила недостаточно средств и не обеспечивала достаточных производственных мощностей, однако сейчас эта динамика уже меняется.

— Альянс готов внести вклад по Ирану

Говоря о ситуации вокруг Ирана, Рютте напомнил, что эта страна находится вне зоны ответственности НАТО, и здесь речь идет об индивидуальных инициативах союзников, действующих совместно с США.

«В тех же областях, где НАТО может быть полезно и способно внести свой вклад, мы также примем участие», - подчеркнул он.

Рютте признал, что президент США Дональд Трамп в некоторых вопросах испытывает оправданное разочарование, однако, по его словам, это лишь единичные случаи.

Он также отметил, что страны Европы вносят весьма значительный вклад в рамках двусторонних соглашений с США о базах, благодаря чему с европейских баз совершается до 5 тыс. вылетов.

— Трамп был прав в отношении Гренландии

Генсек НАТО также прокомментировал неоднократные заявления Дональда Трампа о необходимости расширения американского влияния в Гренландии, которые вызвали обеспокоенность в европейских политических кругах и СМИ.

«Президент был прав. Существует проблема в Арктическом регионе, где Китай и Россия, особенно набирающий все большую силу Китай, пытаются усилить свое влияние. Имеется также недостаток ледокольного флота. Мы совместно решаем эти вопросы»,- отметил он.

Рютте добавил, что решения по Гренландии, согласованные в Давосе, уже претворяются в жизнь.

