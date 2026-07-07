«Вместо того, чтобы заново изобретать все с нуля и конкурировать, гораздо быстрее сотрудничать», - Халук Байрактар

Генеральный директор Baykar в рамках саммита НАТО подчеркнул важность сотрудничества «Вместо того, чтобы заново изобретать все с нуля и конкурировать, гораздо быстрее сотрудничать», - Халук Байрактар

Страны НАТО могут значительно быстрее развивать возможности в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за счет партнерства. Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар, выступая на панельной дискуссии «От инноваций к серийному производству: создание превосходства НАТО в сфере беспилотников», организованной в рамках Форума оборонной промышленности на полях 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

Халук Байрактар подчеркнул, что для удовлетворения растущей потребности в БПЛА в условиях современных боевых действий необходимы более короткие циклы разработки, сокращение сроков производства и создание производственных мощностей крупного масштаба.

«В нашем подходе в Турции крупные компании, подобные нашей, даже не ждут появления спроса, чтобы создавать производственные мощности. Как показывает ситуация на поле боя, потребность в этих технологиях огромна. Однако если говорить о новых компаниях и стартапах, то наличие спроса объемом в миллиарды долларов крайне важно для того, чтобы они могли самостоятельно создавать такие мощности», — сказал он.

Гендиректор отметил, что сегодня Baykar сотрудничает с 40 странами, часть из которых являются членами НАТО, а также выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества с государствами Альянса.

По словам Байрактара, в Турции созданы значимые производственные мощности.

«Большинство наших клиентов находятся за пределами НАТО, однако мы хотим развивать сотрудничество с государствами-членами Альянса. В Турции мы создали серьезные производственные мощности. Мы являемся крупнейшим экспортером беспилотных летательных аппаратов. За последние 25 лет мы реализовали самые масштабные инвестиционные проекты в этой сфере - от беспилотных боевых самолетов до платформ стратегического класса . Вместе с Leonardo мы создали совместное предприятие Leonardo Baykar Aerospace Systems (LBA Systems). Вместо того чтобы заново изобретать все с нуля и конкурировать, гораздо быстрее сотрудничать. У нас есть собственные платформы и системы. У Leonardo имеются очень мощные полезные нагрузки, радары, электронные системы и различные комплексы специального оборудования. Необходимо объединять лучшие решения, создавать синергию и интегрировать эти возможности. Главным должно быть объединение существующих возможностей, а не разработка всего с нуля», — сказал он.

Байрактар пояснил, что модель партнерства направлена не на передачу существующей интеллектуальной собственности, а на совместную разработку новых технологий.

«Безусловно, обмен технологиями возможен, однако речь идет не о передаче интеллектуальной собственности. В рамках совместных предприятий необходимо создавать новую интеллектуальную собственность на основе уже имеющихся разработок сторон и развивать существующие компетенции. Мы инвестируем в эту сферу уже 25 лет. Создание подобных возможностей с нуля в другой стране может занять десятилетия. Однако благодаря сотрудничеству можно сразу приступить к разработке передовых технологий и обеспечить технологическое превосходство», — отметил он.

«Каждая страна должна обладать возможностями в сфере FPV-дронов»

Байрактар заявил, что турецкая оборонная промышленность значительно выросла за последние 20 лет.

«Двадцать лет назад в турецкой оборонной промышленности было всего 17 компаний. Сегодня их уже более трех тысяч. Если тогда объем оборонного экспорта составлял 250 миллионов долларов в год, то сегодня такую сумму мы экспортируем за неделю. Еженедельный объем оборонного экспорта достиг 450 миллионов долларов, а совокупный объем превысил 10 миллиардов долларов», — сказал он.

По словам гендиректора, в НАТО есть как крупные, так и небольшие государства.

«Гораздо эффективнее обмениваться имеющимися возможностями и создавать синергию, чем пытаться с нуля создавать одинаковые производственные мощности повсюду», — отметил Байрактар.

Кроме того, гендиректор указал, что для различных типов беспилотников необходимы разные модели производства и сотрудничества.

«Беспилотники занимают все более важное место в нашей жизни и уже стали одним из ключевых элементов современных боевых действий. Есть спрос, есть необходимость. То, что мы видим на поле боя, ясно показывает огромную потребность в этих технологиях. Среди беспилотников есть аппараты класса боевых самолетов, стратегические платформы и малые БПЛА. Что касается FPV-дронов, то каждая страна должна создать собственные производственные возможности. Это практически такой же расходный ресурс, как боеприпасы: каждой стране необходим собственный производитель патронов. Однако для создания возможностей по разработке беспилотников класса боевых самолетов необходимы альянсы. Я считаю, что такой подход значительно более эффективен», - заключил Байрактар.