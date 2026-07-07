Мурат Икинджи заявил, что использование турецкой производственной базы и цепочки поставок в партнерстве с европейскими компаниями позволит оперативно удовлетворить потребности НАТО и Европы в сфере обороны

Гендиректор ROKETSAN: сотрудничество с Европой может увеличить экспорт оборонпродукции Турции до $15–20 млрд Мурат Икинджи заявил, что использование турецкой производственной базы и цепочки поставок в партнерстве с европейскими компаниями позволит оперативно удовлетворить потребности НАТО и Европы в сфере обороны

Генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи заявил, что благодаря сотрудничеству с крупными европейскими компаниями и использованию существующей цепочки поставок турецкой оборонной промышленности Турция сможет обеспечивать потребности Европы в сфере обороны, что позволит увеличить объем экспорта с нынешних 10 млрд долларов до 15–20 млрд долларов.

В беседе с «Анадолу» на полях Форума оборонной промышленности, проходящего в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, Икинджи отметил, что проведение столь масштабного мероприятия в турецкой столице открывает для страны большие возможности.

По его словам, в Анкару прибыли представители оборонной промышленности стран-членов НАТО для обсуждения вопросов сотрудничества.

«Саммит предоставляет большие возможности не только для встреч лидеров, но и для развития связей между предприятиями оборонной промышленности. Мы провели здесь множество переговоров. Одной из ключевых тем сегодня является использование существующей архитектуры и производственных мощностей турецкой оборонной промышленности для организации совместного производства с европейскими странами», — сказал он.

Икинджи подчеркнул, что Турция располагает серьезной производственной инфраструктурой и мощностями оборонной промышленности, которые способны внести значительный вклад в обеспечение потребностей государств-членов НАТО.

По его словам, сотрудничество с европейскими странами и союзниками по НАТО станет одним из главных направлений развития турецкой оборонной промышленности в ближайшие годы.

«На этом саммите мы обсуждаем с крупнейшими оборонными компаниями стран НАТО в Европе возможные формы партнерства в области оборонных систем, боеприпасов, высокоточных боеприпасов и беспилотных технологий, а также то, какой вклад это сотрудничество может внести в оборонную концепцию и оборонную промышленность НАТО. Мы также стремимся закрепить эти договоренности подписями, чтобы сделать первый шаг к будущим совместным проектам. Этот саммит НАТО действительно открыл перед нами большие возможности, уже подписано множество соглашений. Надеемся, что все они перерастут в конкретные проекты и принесут практические результаты. Совместные производственные проекты между странами-членами НАТО обладают огромным потенциалом. Сейчас процесс подписания соглашений продолжается очень активно», — отметил глава ROKETSAN.

- Семейство ракет TAYFUN получит развитие с версией Block 4

Икинджи подчеркнул, что одним из важнейших элементов сдерживания НАТО является способность наносить удары на большую глубину, а ракета TAYFUN является одной из наиболее значимых разработок в этом направлении.

По его словам, именно такие системы сегодня пользуются наибольшим спросом и привлекают самые крупные инвестиции в мире.

«TAYFUN представляет собой семейство ракет, которое уже производится и постоянно совершенствуется. Последнее испытание в Черном море продемонстрировало новую возможность ракеты — благодаря головке самонаведения она способна обнаруживать и поражать движущиеся морские цели. TAYFUN является гиперзвуковой ракетой. В сочетании с системой самонаведения и способностью поражать движущиеся цели она обеспечивает чрезвычайно высокий уровень сдерживания, особенно в морской сфере. Мы уже наделили семейство TAYFUN возможностью уничтожать движущиеся цели на расстоянии в сотни километров. Производство версий TAYFUN Block 1, Block 2 и Block 3 продолжается, а затем это семейство будет увенчано версией Block 4. Интерес к TAYFUN очень высок. Среди стран НАТО серьезно рассматриваются модели сотрудничества по развитию подобных возможностей. Поэтому проведенное нами испытание произвело большой эффект, продемонстрировав уровень развития оборонной промышленности Турции», — сказал он.

- «ROKETSAN способен внести еще больший вклад в НАТО»

Икинджи отметил, что главным преимуществом Турции сегодня является ее развитая цепочка поставок.

По его словам, из более чем 3,5 тысячи крупных и малых предприятий около двух тысяч производят продукцию для турецкой оборонной промышленности.

«Такой экосистемы и такой цепочки поставок нет больше нигде в Европе. Турция готова использовать это преимущество для удовлетворения потребностей Европы и НАТО и восполнения существующего дефицита производственных мощностей, действуя совместно с союзниками. Мы считаем, что благодаря сотрудничеству с крупными компаниями и использованию существующей турецкой цепочки поставок можно очень быстро обеспечить европейские потребности. Прошлый год мы завершили с экспортом на сумму 10 млрд долларов. Если удастся реализовать такую модель сотрудничества, этот показатель очень быстро превысит 15–20 млрд долларов. Это открывает огромные возможности как для нас, так и для всей отрасли.

Сегодня одни из самых передовых в мире беспилотных систем производятся именно в Турции, и многие страны НАТО уже являются их пользователями. Однако, по нашему мнению, потенциал значительно выше. Кроме того, ROKETSAN уже производит высокоточные боеприпасы, баллистические ракеты, зенитные ракеты и противотанковые ракетные комплексы. В то время как многие крупнейшие мировые компании сталкиваются с проблемами производственных мощностей, Турция успешно выпускает такую продукцию и продолжает наращивать объемы производства. Мы считаем, что ROKETSAN способен внести очень серьезный вклад как в удовлетворение срочных потребностей НАТО, так и в реализацию долгосрочных технологических проектов. Уже сейчас мы видим очень высокий спрос на такую продукцию», — заявил генеральный директор компании.