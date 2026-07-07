Гендиректор ASELSAN: Турция готовит спутниковый рывок для НАТО Гендиректор ASELSAN Ахмет Акйол заявил о росте экспорта в страны НАТО и планах по созданию защищенной сети спутников LEO для военной связи

С каждым днем увеличивается число визитов, переговоров и соглашений с участием европейских и ориентированных на НАТО стран, заявил генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол.

«За весь прошлый год более 50% нашего экспорта пришлось на страны, связанные с НАТО. С учетом последних событий я прогнозирую, что в этом направлении мы обеспечим еще более значительный рост», - сказал он.

Акйол в беседе с «Анадолу» на Форуме оборонной промышленности, проходящем в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, отметил, что этот форум теперь стал частью повестки Альянса.

По его словам, это важное изменение. Акйол подчеркнул, что Турция уже инвестирует в эту сферу.

«Мы находимся в несколько более выгодном положении. В НАТО, где мы представлены благодаря силе нашей географии и нашей военной мощи, мы теперь укрепили свое положение важного игрока и за счет силы нашей оборонной промышленности. Наша армия, полностью оснащенная отечественной промышленностью, благодаря этим возможностям стала сильнее на международной арене. Мы как оборонная промышленность стремимся расширять это через переговоры на таких площадках в рамках международного сотрудничества», - сказал он.

Акйол также отметил, что работы по ряду элементов системы «Стальной купол» рассматриваются как «приобретение возможностей для НАТО». По его словам, под руководством государства, с учетом изменившейся 3-4 года назад динамики поля боя, была создана интегрированная эшелонированная архитектура противовоздушной обороны, и движение по этому пути продолжается шаг за шагом.

Отметив, что серийное производство было увеличено и осуществлено большое число поставок, Акйол заявил, что Турция старается приобрести недостающие возможности и следит за меняющимся полем боя. «Сегодня вклад наших систем в НАТО получил высокую оценку как со стороны радаров, так и систем ПВО большой, средней и малой высоты, а также спутников на низкой околоземной орбите LEO, которые будут использоваться для наблюдения. Мы также считаем, что все это внесет вклад в архитектуру безопасности НАТО. ПВО и «Стальной купол» продвигаются по этому пути, но вместе с тем эти системы, которые, как считается, внесут вклад и в архитектуру НАТО, вызывают большой интерес», - подчеркнул он.

Визит генерального секретаря НАТО

Акйол заявил, что ASELSAN инвестирует и в совершенно новые технологии, подчеркнув, что современное поле боя приобретает характер, основанный на искусственном интеллекте.

По его словам, происходит переход к ситуации, в которой доминируют полностью сетевые и автономные системы.

Акйол заявил, что развитие дронов-камикадзе, подводных беспилотных аппаратов и других автономных систем фактически открывает новую эпоху в сфере военных технологий.

Он отметили, что искусственный интеллект является одной из ключевых технологий. По словам Акйола, в ASELSAN используется закрытая сеть, внутри которой расположен крупнейший в Турции дата-центр. Более 2 тыс. инженеров ежедневно работают над разработкой специальных моделей ИИ, обученных на чувствительных данных военного назначения. Компания уже перешла от исследований к практическому внедрению искусственного интеллекта и его интеграции в свою продукцию, а также применяет эти модели во внутренних процессах, пояснил гендиректор.

«На прошлой неделе мы подписали документы по проекту разработки сверхпроводящего квантового процессорного блока - QPU. Теперь мы проектируем чипы, которые называем QPU, то есть квантовые чипы, и строим в Анкаре производственный центр. Поскольку мы инвестируем в такие инновационные технологии, как искусственный интеллект, полупроводники и автономные системы, и быстро выводим их на поле, эти темы также были в повестке визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Мы показали ему, как нам удалось уловить эти изменения. Поскольку мы создали в ASELSAN подход, которого всегда ожидали: инновационный, быстрый, способный производить много, быстро поставлять и внедрять новейшие технологии, он уже несколько раз приводил нашу компанию в качестве примера. Это большая гордость и для турецкого народа с точки зрения подтверждения достигнутого уровня», - подчеркнул Акйол.

ASELSAN оснастит космос спутниками LEO

Акйол заявил, что вся продукция ASELSAN совместима с НАТО, напомнив, что турецкая армия является второй по численности армией НАТО.

По его словам, все, что производит компания, сначала используется и получает одобрение героической турецкой армии, после чего выводится на международную арену.

«Приобретенные нами возможности серийного производства, наш инновационный и экономически эффективный подход привлекают внимание многих стран. С каждым днем мы видим рост числа визитов, переговоров и соглашений с участием европейских и ориентированных на НАТО стран. За весь прошлый год более 50% нашего экспорта пришлось на страны, связанные с НАТО. Я прогнозирую, что с учетом последних событий мы обеспечим здесь еще более значительный рост. Я также верю, что это будет полезно как для Турции, так и для стран НАТО. Сегодня в рамках инвестиционной программы, направленной на технологии нового поколения, которые страны-члены будут разрабатывать совместно, ASELSAN была поручена задача по проектированию защищенных коммуникационных спутников на орбите LEO. Это поручение является важным показателем инженерной компетенции нашей страны в области космических технологий и доверия к ней на международном уровне. В предстоящий период мы оснастим космос спутниками LEO за счет создания защищенной коммуникационной инфраструктуры на низкой околоземной орбите и запуска спутниковых сетей нового поколения, которые будут отвечать критически важным военным и стратегическим потребностям в связи», - сказал он.