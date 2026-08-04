Ученые нашли коралловый массив длиной более двух километров на глубине до 120 метров между островами Гёкчеада и Самофракия

В Эгейском море обнаружен крупнейший коралловый лес у берегов Турции Ученые нашли коралловый массив длиной более двух километров на глубине до 120 метров между островами Гёкчеада и Самофракия

В ходе исследования, проведенного Турецким фондом морских исследований (TÜDAV) между турецким островом Гёкчеада и греческим островом Самофракия, в территориальных водах Турции был обнаружен крупнейший в Эгейском море коралловый лес. Он расположен на глубине от 70 до 120 метров и простирается более чем на два километра.

Исследование проводилось при поддержке Türkiye İş Bankası. Коралловые сообщества изучались с борта научно-исследовательского судна R/V TÜDAV-Maru с использованием подводных роботов и дистанционно управляемых систем видеонаблюдения.

В беседе с корреспондентом АА президент TÜDAV профессор Байрам Озтюрк сообщил, что в районе между Гёкчеадой и Самофракией ученые обнаружили ранее неизвестный крупный коралловый лес.

По его словам, коралловые сообщества начинаются на глубине около 70 метров и продолжаются до 120 метров.

«Этот район отличается исключительно высоким биоразнообразием. Кроме того, здесь сосредоточены значительные отложения карбоната кальция. Ни у берегов Турции, ни у берегов Греции ранее не обнаруживали кораллового леса такого масштаба в Эгейском море», — отметил Озтюрк.

Фото : Esra Bilgin/AA

По его словам, коралловый лес начинается примерно в двух морских милях от побережья и простирается более чем на два километра. Первые результаты исследований позволяют предположить, что он может уходить на большие глубины и распространяться в международные воды.

Ученый также сообщил, что в районе были обнаружены подводные тектонические разломы, а также выходы воды и газа. Их взаимосвязь с коралловыми сообществами и отложениями карбоната кальция станет предметом дальнейших исследований.

«Пока исследованный участок находится в пределах территориальных вод Турции, однако точные границы кораллового леса еще не установлены. Не исключено, что он продолжается до глубины 200–300 метров. Исследования будут продолжены, и наше судно по-прежнему работает в этом районе», — сказал Озтюрк.

Лес состоит из мягких кораллов

По словам Озтюрка, обнаруженные кораллы относятся не к твердым, а к мягким кораллам, известным как горгонии. Среди них встречаются виды, редко встречающиеся в Средиземном море и преимущественно распространенные в его западной части.

«Ранее исследования кораллов в Турции проводились в основном на глубинах 30–40 метров, максимум — до 50 метров. Коралловый лес таких размеров, протянувшийся на километры, ранее в турецких морях не был известен. Это открытие является первым не только для Турции, но и для всего Эгейского моря. У берегов Греции подобных коралловых лесов такого масштаба также не зарегистрировано», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что коралловый лес служит средой обитания не только для мягких кораллов, но и для многочисленных рыб и беспозвоночных, что свидетельствует о высоком уровне биоразнообразия Эгейского моря.

По мнению Озтюрка, в перспективе этот район необходимо взять под охрану. Однако сначала необходимо определить точные границы кораллового леса, его глубину и площадь распространения.

«Это открытие демонстрирует, насколько богато Эгейское море с точки зрения биоразнообразия. Только после детальных исследований мы сможем установить, были ли обнаружены новые виды. Кроме того, в районе выявлены отложения карбоната кальция и тектонические разломы. Мы ожидаем получить большой объем ценных научных данных», — добавил он.

Исследования продолжатся осенью

По словам Озтюрка, после открытия, сделанного научной группой TÜDAV из шести специалистов, исследования будут продолжены в сентябре и октябре. Особое внимание планируется уделить изучению более глубоких участков кораллового леса.

Он подчеркнул, что открытие стало результатом почти десяти лет научной работы.

«Это не случайная находка. Мы занимаемся исследованием коралловых лесов около десяти лет, подготовили магистрантов и аспирантов, выполнили множество научных исследований. Именно сочетание многолетнего опыта и современных технологий позволило нам сделать это открытие», — отметил Озтюрк.

Ученый также сообщил, что обнаруженные кораллы находятся в хорошем состоянии: специалисты не выявили признаков поражений, утраты тканей или гибели, которые могли бы свидетельствовать о негативном воздействии изменения климата.

Самые глубокие коралловые наблюдения в Турции

Доцент кафедры морской биологии факультета водных наук Стамбульского университета Онур Гёнюлал сообщил, что в ходе исследования специалисты изучали кораллигенные сообщества и кораллы мезофотической («полутемной») зоны.

Из-за невозможности проведения погружений с участием человека на таких глубинах ученые использовали дистанционно управляемые подводные аппараты.

«С помощью нашего подводного аппарата мы опустились примерно на 88 метров, а в ходе последующих исследований достигли глубины 98 метров. Нам удалось подробно задокументировать коралловые и кораллигенные сообщества на этих глубинах. Полученные материалы могут стать самыми глубокими зарегистрированными наблюдениями кораллов в Турции. Мы получили возможность исследовать и задокументировать известные нам коралловые леса с помощью подводного аппарата», — сказал Гёнюлал.

По его словам, собранные данные и видеоматериалы помогут определить структуру коралловых сообществ, уровень их биоразнообразия и границы распространения.