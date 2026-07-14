В Турции будет представлен «Доклад о Турции» с предложениями по решению социальных проблем страны Презентация доклада, генеральным коммуникационным партнером которой выступает «Анадолу», состоится 17 июля

В Турции будет представлен «Доклад о Турции», содержащий прогнозы, предложения и решения по имеющимся в стране проблемам в различных сферах общества.

Презентация доклада, подготовленного при сотрудничестве ассоциации «Джиханнюма» и Союза академиков и писателей исламских стран (AYBİR), состоится 17 июля. Генеральным коммуникационным партнером выступает агентство «Анадолу».

Как заявил «Анадолу» председатель ассоциации «Джиханнюма» и член Попечительского совета Фонда просвещения Турции Селим Джеррах, «Доклад о Турции: прогнозы, предложения и решения» является результатом четырехлетнего труда и представляет собой дорожную карту, содержащую предложения по решению проблем в различных сферах общества.

По его словам, на сегодняшний день прошло 28 отдельных семинаров с участием около 600 представителей академических кругов из различных университетов Турции, на которых были рассмотрены проблемы, затрагивающие разные сферы общества - от искусственного интеллекта до здравоохранения, от сельского хозяйства до водопользования, от семьи до молодежи, от цифровизации до высшего образования.

Джеррах рассказал, что первый семинар прошел в провинции Газиантеп и был посвящен вопросам миграции. Председатель ассоциации привлек внимание к тому, что во время гражданской войны в Сирии Турция столкнулась с огромным потоком мигрантов, и на семинаре были всесторонне рассмотрены социальные риски этого процесса, политика интеграции и процессы добровольного возвращения.

«Нашей целью было выявление проблем Турции в различных областях и разработка предложений по их решению», - пояснил он.

Джеррах отметил, что в подготовленных докладах разработаны краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные решения как для граждан Турции, так и для людей, вынужденных мигрировать. Результаты семинаров были изданы в виде книг и переданы в соответствующие министерства и учреждения.

Он пояснил, что затем 28 докладов по разным направлениям были сведены в единый общий документ. «Для доклада, подготовленного 600 представителями академических кругов из разных университетов, мы сосредоточились на вопросах, непосредственно затрагивающих повседневную жизнь общества и требующих решения. Этим общим докладом мы предлагаем дорожную карту как для разработчиков политики, так и для тех, кто непосредственно реализует эти решения», - подчеркнул глава «Джиханнюмы».

Он сообщил, что презентация доклада состоится с участием вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.

Джеррах подчеркнул важность обсуждения и дальнейшего совершенствования предложений, отметив, что вся работа ведется с чувством ответственности перед обществом. «Мы выросли благодаря ресурсам этой страны. Мы считаем, что не земля нам обязана, а мы ей обязаны. Рассматриваем эту работу как средство исполнения долга перед государством, нацией и человечеством»,- сказал он.

— В докладе затронута тема образования

Джеррах отметил, что в докладе важное место занимает раздел, посвященный образованию, подчеркнул большое значение, которое придается образовательной модели Фонда просвещения Турции, разработанной в рамках достижения целей для века Турции.

Он заявил, что применявшаяся до сих пор образовательная концепция в основном формировалась на материалистической основе, но новая образовательная модель будет способствовать формированию поколений, преемственно связанных с историческим и культурным наследием Турции.

— Предлагаем создать Управление медицинской промышленности

В сфере здравоохранения, по словам Джерраха, достигнут значительный прогресс в плане инфраструктуры. Он сообщил, что были разработаны различные предложения по таким темам, как «санитарная грамотность», «предотвращение насилия в отношении медработников» и «более эффективное использование медицинских услуг».

Джеррах рассказал, что по вопросам будущего медицинской промышленности был проведен отдельный семинар, и предложено создать интегрированную организованную промышленную зону в сфере здравоохранения, и были рады видеть, что это предложение начало реализовываться.

Он отметил, что помимо этого существует потребность в более сильной и скоординированной структуре в сфере здравоохранения. «В докладе мы предлагаем создать Управление по развитию медицинской промышленности. Считаем, что такая структура с собственным бюджетом, которая будет координировать в едином центре медицинские технологии, фармацевтику, производство медицинского оборудования и другие смежные направления, позволит не только сократить дефицит платежного баланса Турции, но и нарастить ее экспортный потенциал»,- пояснил председатель ассоциации.

— Производство знаний — один из важнейших вопросов будущего

Джеррах рассказал, что по вопросам производства знаний в высшем образовании и искусственного интеллекта состоялись два отдельных семинара, и подготовленные по этим направлениям работы были изданы в виде книг.

Он подчеркнул, что производство знаний станет определяющим фактором в мире будущего, и отметил, что возможности, предоставляемые искусственным интеллектом, должны быть использованы с сохранением критического подхода. «В докладе мы также затронули тему искусственного интеллекта. Мы не можем игнорировать искусственный интеллект, но мы также не можем рассматривать все данные, которые он выдает, как абсолютную истину. Как мы будем производить знание и как мы будем представлять его на благо человечества — это один из важнейших вопросов будущего», - привлек внимание Джеррах.

Он также сообщил, что сельское хозяйство, животноводство, водопользование и экологическая политика входят в число важных разделов доклада. Джеррах обратил особое внимание на то, что защита водных ресурсов имеет стратегическое значение для будущего.

Председатель ассоциации «Джиханнюма» заявил, что в будущем политика в области водопользования, сельскохозяйственного производства и устойчивого использования природных ресурсов будет приобретать все большее значение, в связи с чем подготовлены всеобъемлющие предложения по этим направлениям.

Джеррах добавил, что подготовленный доклад будет не только опубликован на сайте ассоциации «Джиханнюма», но и издан большим тиражом для распространения среди государственных учреждений, лиц, принимающих решения, и соответствующих заинтересованных сторон.

