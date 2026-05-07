В турецкий Кушадасы прибыли четыре круизных лайнера с более чем 10 тыс. туристов

İbrahim Uzun, Olga Keskin
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
В курортный район Кушадасы, являющийся одним из важных центров круизного туризма Турции, прибыли четыре круизных лайнера.
К причалу порта Ege Port пришвартовались круизные суда «Seven Seas Grandeur» под флагом Маршалловых Островов, «Viking Sea» под флагом Норвегии, «Sun Princess» под флагом Бермудских островов и «Celebrity Ascent» под флагом Мальты.
С бортов лайнеров сошли около 10 800 туристов, большинство из которых — граждане США.
Часть туристов отправилась за покупками в центр города, другие посетили с экскурсиями античный город Эфес и Дом Девы Марии в районе Сельчук провинции Измир.