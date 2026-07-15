В морском параде в память о погибших 15 июля приняли участие суда общественного транспорта, корабли общественных организаций и частные катера

В Стамбульском проливе состоялся морской парад с участием 253 кораблей В морском параде в память о погибших 15 июля приняли участие суда общественного транспорта, корабли общественных организаций и частные катера

В Стамбульском проливе прошел «Морской парад 15 июля» в память о погибших, в котором приняли участие 253 судна.

По случаю 10-й годовщины попытки государственного переворота, предпринятой террористической организацией FETÖ 15 июля 2016 года, в Стамбульском проливе при координации администрации Стамбула и Регионального командования береговой охраны Мраморного моря и проливов был организован морской парад.

Программа, прошедшая в рамках мероприятий «Дня демократии и национального единства 15 июля», была поддержана Управлением морской и портовой полиции Стамбула, Главным управлением береговой охраны, Управлением портов Стамбульского региона, Управлением сельского хозяйства и лесного хозяйства Стамбула, Управлением здравоохранения Стамбула, а также Главным управлением здравоохранения на границах и побережьях.

Парад, в котором приняли участие рыболовецкие суда, суда общественного транспорта, корабли общественных организаций и частные катера, был организован с участием 253 судов в память о 253 погибших в ночь на 15 июля.

Впереди кортежа шло судно «TCSG Güven» Регионального командования береговой охраны Мраморного моря и проливов.

За ним следовало судно «Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi» Главного управления береговой охраны, которое устроило водный спектакль.

Судно «TCSG Güven» и катера приветствовали граждан, собравшихся на пристани Ортакёй, традиционным морским приветствием.

Граждане на берегу, поднимая вверх турецкие флаги, с интересом наблюдали за прохождением кортежа кораблей.