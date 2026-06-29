Участники обсудят развитие ядерной энергетики Турции, новые инвестиции и вклад атомной энергетики в достижение целей по углеродной нейтральности

В Стамбуле стартует 12-й Саммит по атомным электростанциям Участники обсудят развитие ядерной энергетики Турции, новые инвестиции и вклад атомной энергетики в достижение целей по углеродной нейтральности

12-й Саммит по атомным электростанциям (NPPES), организованный Промышленной палатой Анкары (ASO) и Ассоциацией ядерной промышленности (NSD) под девизом «Новая ядерная эра: укрепление промышленности, инноваций и целей по достижению нулевого уровня выбросов», начнет работу завтра в Стамбуле.

Как сообщили в NSD, саммит пройдет при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции. Двухдневное мероприятие состоится в Культурном центре имени Сулеймана Демиреля Стамбульского технического университета.

В ходе саммита будут рассмотрены последние события, связанные с АЭС «Аккую», а также проектами строительства второй и третьей атомных электростанций в Синопе и Фракии и другими новыми инициативами Турции в сфере ядерной энергетики.

Турецкие и зарубежные эксперты обсудят новые инвестиционные возможности в атомной отрасли, реакторные технологии нового поколения, а также вклад ядерной энергетики в достижение целей по углеродной нейтральности в преддверии 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая в этом году пройдет в Анталье под председательством Турции.

Промышленники, заинтересованные в реализации потенциальных проектов, прежде всего на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Балканах, получат возможность встретиться с международными производителями ядерных технологий.

Кроме того, в рамках саммита будет подписано соглашение о сотрудничестве между Кластером ядерной промышленности Промышленной палаты Анкары (NÜKSAK) и Китайской ядерной ассоциацией (CNS). Также состоятся церемонии подписания ряда соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией ядерной промышленности и частными компаниями.