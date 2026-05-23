Установлено, что один из задержанных связан с исполнителями теракта у железнодорожного вокзала в Анкаре

В Сирии в ходе операции турецких спецслужб задержали 10 террористов ДЕАШ Установлено, что один из задержанных связан с исполнителями теракта у железнодорожного вокзала в Анкаре

В результате операции, проведенной Национальной разведывательной организацией Турции (MİT) в координации с Сирийской разведывательной службой, в Сирии задержали 10 террористов ДЕАШ.

Согласно информации, полученной из источников в силовых структурах, подозреваемые с турецкими корнями, ранее перебравшиеся из Турции в Сирию и вступившие в ряды террористической организации ДЕАШ, причастны к ряду терактов, совершенных в прошлом на территории Турции.

Установлено, что один из задержанных связан с исполнителями теракта у железнодорожного вокзала в Анкаре.

Турецкие спецслужбы провели скоординированные оперативные мероприятия с Сирийской разведывательной службой после выявления местонахождения 10 боевиков ДЕАШ в Сирии. Террористы, за передвижениями которых велось тщательное наблюдение, были схвачены в ходе спецоперации и доставлены в Турцию.

По итогам совместной операции MİT и Управления по борьбе с терроризмом (TEM) Главного управления безопасности Турции 9 из 10 задержанных были арестованы, срок содержания под стражей еще одного подозреваемого продлен.

Установлено, что один из 10 террористов, разыскиваемых по «красному уведомлению», был главарем разведывательной деятельности организации и «отвечал» за Турцию. Боевик отправился в Сирию в 2014 году, чтобы вступить в ряды ДЕАШ.