В связи со смертью пассажира круизного лайнера во Франции, 1700 человек помещены на карантин На судне находилось более 1200 пассажиров, большинство из которых были гражданами Великобритании и Ирландии

После смерти одного из пассажиров на лайнере, прибывшем в французский город Бордо, с подозрением на гастроэнтерит — инфекционное заболевание пищеварительной системы — более 1700 пассажиров помещены на карантин.



Согласно сообщениям местных СМИ, основанным на заявлениях представителей органов здравоохранения, вечером 12 мая на пассажирском лайнере Ambassador Cruise Line, прибывшем из французского города Брест в Бордо, один человек скончался с подозрением на гастроэнтерит.



На судне находилось более 1200 пассажиров, большинство из которых были гражданами Великобритании и Ирландии. Около 50 из них испытывали проблемы с желудком и кишечником, в связи с чем были проведены тесты на возможный вирусный риск.



Власти заявили, что проблема со здоровьем на корабле не связана с хантавирусом.



Корабль, на борту которого, помимо пассажиров, находились 514 членов экипажа, отплыл 6 мая с Шетландских островов и перед прибытием в Бордо сделал остановки в Белфасте, Ливерпуле и Бресте.

- Во Франции 13 человек помещены на карантин из-за хантавируса



Во Франции на карантин были помещены 5 человек, эвакуированных с судна «MV Hondius», а также 8 человек, летевших в одном самолете с пассажиром, зараженным хантавирусом.



Правительство приняло меры по охране здоровья в связи с хантавирусом, обнаруженным на пассажирском судне под голландским флагом «MV Hondius», которое вышло из Аргентины и 10 мая эвакуировало пассажиров в городе Тенерифе на Канарских островах, и который быстро стал предметом обсуждения во всем мире.



ВОЗ сообщила, что может наблюдаться рост числа случаев заражения хантавирусом, однако риск пандемии не наблюдается.



- Хантавирус



Известно, что хантавирус в основном передается от грызунов.



Вирус, передающийся при вдыхании воздуха, содержащего высохшие экскременты, мочу и слюну грызунов, а иногда и при укусах или царапинах грызунов, вызывает такие симптомы, как лихорадка, усталость и мышечные боли.



Вирус, который может вызывать дыхательную недостаточность, в некоторых случаях протекает в форме внутреннего кровотечения и почечной недостаточности.