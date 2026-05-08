В учениях с применением боевых бронированных машин «Имза» и «Азмим» участвовали 50 морских пехотинцев, прошедших специальную подготовку

В рамках учений EFES-2026 ВС Турции осуществлены десантные и штурмовые операции В учениях с применением боевых бронированных машин «Имза» и «Азмим» участвовали 50 морских пехотинцев, прошедших специальную подготовку

В рамках объединенных, совместных полевых учений с боевой стрельбой «EFES-2026» ВС Турции осуществлены десантные и штурмовые операции.

В десантной и штурмовой операциях, в которых задействовались корабли TCG Ç-158 и TCG Ç-154, приняли участие боевые бронированные машины «Имза» и «Азмим», а также 50 морских пехотинцев, прошедших специальную подготовку.

Согласно запланированному сценарию, в бухте Демирчили в Урле на корабль TCG Ç-158 были погружены 25 морских пехотинцев на 2 машинах «Имза», а на корабль TCG Ç-154 — 25 морских пехотинцев на машинах «Имза» и «Азмим». Затем десантные корабли с техникой и военнослужащими направились к побережью Доганбей, где находились силы противника.

Под звуки штурмового марша, раздававшегося с десантных кораблей, боевые бронированные машины и морские пехотинцы провели амфибийную высадку и штурмовую операцию на берегу. После высадки бронированные машины уничтожили вражеские цели боевыми патронами.

Морские пехотинцы успешно завершили наступательную операцию с целью сломить сопротивление противника на побережье.

В ходе операции военнослужащие нанесли удары по вражеским целям на побережье.

О десантных кораблях

Скоростные десантные корабли (LCT) класса 151 построены турецкими инженерами и рабочими с использованием исключительно отечественных ресурсов в рамках проекта «Скоростные амфибийные корабли». Эти корабли, являющиеся самыми скоростными и вместительными в своем классе, оснащены системами и оборудованием последнего поколения.