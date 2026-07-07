В рамках саммита НАТО в Анкаре обсудили международную систему в период неопределенности Участники дискуссии заявили, что мир вступил в эпоху глубокой геополитической трансформации

В рамках программы «Союзники в Анкаре», организованной Управлением коммуникаций администрации президента Турции совместно с Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом политических, экономических и социальных исследований (SETA) на полях 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, состоялась панельная дискуссия «За пределами эпохи после холодной войны: движение в эпоху стратегической неопределенности».

В дискуссии, прошедшей в здании Ankara Palas, приняли участие председатель комиссии Великого национального собрания Турции по иностранным делам и депутат от Партии справедливости и развития (AK Parti) Фуат Октай, посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз, вице-премьер и министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, а также директор по региональной безопасности Международного института стратегических исследований (IISS) Эмиль Хокайем.

Выступая на мероприятии, Октай поблагодарил организаторов и отметил, что неопределенность современной международной системы оказывает влияние на весь мир.

Он напомнил об исторических этапах формирования нынешней ситуации и подчеркнул, что одним из главных достижений Турции стало умение превращать войны, конфликты и соперничество в дружбу, союзнические отношения и сотрудничество.

Октай также указал на снижение доверия к международным институтам в последние годы и заявил, что Турция заранее предвидела развитие подобных процессов.

По его словам, искусственный интеллект и технологическая трансформация кардинально меняют представления о безопасности. В качестве примера он привел беспилотные летательные аппараты.

Октай отметил, что беспилотники и другие мобильные системы изменили характер современных войн, а Анкара своевременно распознала эти изменения и начала соответствующую подготовку.

- Будущее Сирии

Посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз заявил, что еще шесть-семь месяцев назад главными проблемами Сирии были терроризм, раскол страны и санкции. По его словам, Израиль также способствовал дестабилизации ситуации и усугублению кризиса.

Он отметил, что терроризм по-прежнему остается угрозой, однако уже не является одной из главных проблем страны. Кроме того, Йылмаз напомнил, что практически все санкции против Сирии были сняты.

По его словам, Сирия стала более безопасной страной, а благодаря сотрудничеству государств региона удалось в значительной степени устранить неопределенность и добиться определенного уровня стабильности.

- «Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции — успешный пример»

Мака Бочоришвили напомнила, что Грузия не является членом НАТО, однако уже многие годы поддерживает стабильные отношения с альянсом.

Она отметила, что Грузия принимала участие в операциях НАТО, в том числе в Афганистане, и подчеркнула, что дальнейшее укрепление партнерства с альянсом имеет стратегическое значение для долгосрочных целей страны.

По словам главы грузинского МИД, географическое положение Грузии одновременно создает как особые вызовы, так и новые возможности, а сохранение мира и стабильности остается главным приоритетом как внешней, так и внутренней политики Тбилиси.

Бочоришвили также заявила, что Грузия не считает военные методы способом урегулирования конфликтов, отметив при этом, что стратегическое значение Южного Кавказа продолжает возрастать.

«Региональное сотрудничество между Грузией, Азербайджаном и Турцией является очень успешным примером. Наше прочное стратегическое партнерство, которое мы развиваем на протяжении десятилетий, сегодня приобретает особое значение и с точки зрения безопасности. Успешные проекты в сфере энергетики и транспорта являются не только экономическими инициативами, но и вносят вклад в обеспечение региональной безопасности», — сказала министр.

Эмиль Хокайем, в свою очередь, обратил внимание на влияние войны между США/Израилем и Ираном на международную систему, заявив, что этот конфликт расколол регион.

По его словам, трансатлантическое сообщество осознало, что прежние инициативы не смогли обеспечить безопасность на практике, и сегодня само переживает период внутренних противоречий и борьбы.