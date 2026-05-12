В рамках «Всемирного форума по деколонизации» обсуждалась роль колониализма в формировании знаний В Центре культуры Ататюрка состоялась сессия «Проблема производства знаний: методологии, очищенные от колониализма»

В рамках «Всемирного форума по деколонизации», проходящего в Центре культуры Ататюрка (AKM), где обсуждаются основные причины глобальных кризисов и наследие колониализма, состоялась сессия «Проблема производства знаний: методологии, очищенные от колониализма».

На сессии выступили основатель деколониальной теории Уолтер Миньоло, профессор социальной теории и постколониальной мысли Лидсского университета Салман Сайид, профессор Сингапурского национального университета Сайед Фарид Алатас и американский политолог и писатель профессор Энн Нортон.

Процесс колониализма не закончился

Американский политолог и писатель профессор Нортон, отметив, что лишение прав и ущемление «глубже, чем неуважение», заявила: «Колониализм не закончился, он не был побежден; мир, в котором мы живем, — это мир, построенный и созданный колониализмом».

Нортон, указывая на «колонизацию сознания», отметила, что она глубоко проникла в повседневную жизнь и что люди осознанно смирились с этой ситуацией.

Она отметила, что колониализм «вырос в корпорациях» и что корпоративный капитал сыграл важную роль в развитии этой ситуации, особенно в университетах США.

Деколонизация в культуре, обществе и университетах «должна идти рука об руку»

Профессор Сайид из Университета Лидса обратил внимание на то, что большинство из тысяч университетов по всему миру построены по западному образцу не только в риторическом плане, но и во многих других аспектах.

Сайид указал на необходимость деколонизации университетов, заявив, что в этом случае производство знаний «будет рассматриваться не как элемент, направленный на извлечение максимальной прибыли, а как общественное благо».

Подчеркнув, что такой университет не будет просто «фабрикой дипломов», Сайид заявил: «Если в культуре не было колонизации, если в обществе не было колонизации, то и в университете мы не будем так думать. Эти вещи должны идти рука об руку».

Цель евроцентричного знания заключается в поощрении неоколониализма

Профессор доктор Сайед Фарид Алатас из Национального университета Сингапура объяснил, что деколонизация знания по сути означает «быть критичным».

Определив сегодняшнюю ситуацию как «неоколониализм», Алатас отметил, что Европа продолжает «контролировать в культурном, военном, политическом и интеллектуальном плане».

Связь между модернизмом и колониализмом

Миньоло, отметив наличие связи между понятием «модернизм» и колониализмом, заявил, что понятия, связанные с освобождением — полной противоположностью модернизма — также по-разному трактуются в разных регионах мира.

По его словам, отход от западничества часто путают с деколонизацией, эти два процесса отличаются друг от друга.

Миньоло объяснил, что отход от западничества зачастую проявляется в виде политических и экономических проектов, поддерживаемых государством, как это наблюдается в Китае, России и странах БРИКС, в то время как деколонизация представляет собой процесс освобождения, действующий на уровне производства знаний, образования и общественного сознания, выходящий за рамки государственной политики.

«Сегодня классические формы колониального управления в значительной степени утратили свою актуальность, но колониальность продолжает существовать через военную мощь, финансовую систему, доминирование доллара и глобальные СМИ. Деколонизация должна рассматриваться не как проект, направленный против Запада, а как проект, направленный на обретение обществами и государствами собственной интеллектуальной независимости», - пояснил он.