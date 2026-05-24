В провинции Адана в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

В районе Саимбейли провинции Адана в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом в воскресенье, 24 мая сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).

Толчки были зафиксированы в 04.26 по местному времени и ощущались в соседних провинциях - Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Нигде. Очаг залегал на глубине 8,6 км.

Сообщений о разрушениях не поступало.

Работы по оценке последствий землетрясения продолжаются.