В провинции Адана в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Fatih Gökbulut, Ulviyya Amoyeva
24 Май 2026•Обновить: 24 Май 2026
В районе Саимбейли провинции Адана в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Об этом в воскресенье, 24 мая сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD).
Толчки были зафиксированы в 04.26 по местному времени и ощущались в соседних провинциях - Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Нигде. Очаг залегал на глубине 8,6 км.
Сообщений о разрушениях не поступало.
Работы по оценке последствий землетрясения продолжаются.