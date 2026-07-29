В порт Мармариса в Турции прибыло круизное судно «Azamara Onward» Судно премиум-класса доставило в популярный туристический курорт 649 туристов

Круизное судно «Azamara Onward» под флагом Мальты доставило в турецкую Муглу 649 туристов.

181-метровое судно, совершавшее круиз по Эгейскому и Средиземному морям, после остановки на Родосе пришвартовалось к малому причалу порта Мармарис.

На борту лайнера находятся 649 пассажиров, преимущественно из США и Великобритании, а также 396 членов экипажа.

После прохождения таможенных процедур туристы покинули судно и посетили Гранд-базар, район Калеичи и яхтенный причал.

Часть туристов также побывала на исторических и туристических объектах, в том числе совершила экскурсию в городок Дальян, знаменитый ликийскими гробницами и прогулками на лодках по каналам, а также античный город Каунос.

Судно покинет район вечером, взяв курс на остров Гирит.

