В порт Мармариса в Турции прибыло круизное судно «Azamara Onward»

Sabri Kesen, Ulviyya Amoyeva
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
Круизное судно «Azamara Onward» под флагом Мальты доставило в турецкую Муглу 649 туристов.
181-метровое судно, совершавшее круиз по Эгейскому и Средиземному морям, после остановки на Родосе пришвартовалось к малому причалу порта Мармарис.
На борту лайнера находятся 649 пассажиров, преимущественно из США и Великобритании, а также 396 членов экипажа.
После прохождения таможенных процедур туристы покинули судно и посетили Гранд-базар, район Калеичи и яхтенный причал.
Часть туристов также побывала на исторических и туристических объектах, в том числе совершила экскурсию в городок Дальян, знаменитый ликийскими гробницами и прогулками на лодках по каналам, а также античный город Каунос.
Судно покинет район вечером, взяв курс на остров Гирит.