Своей агрессивной политикой Нетаньяху теперь саботирует политику всех стран, выступающих за мир - заместитель председателя Партии справедливости и развития

В Партии справедливости и развития осудили атаки Израиля на сектор Газа Своей агрессивной политикой Нетаньяху теперь саботирует политику всех стран, выступающих за мир - заместитель председателя Партии справедливости и развития

Единственная цель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью уничтожить Газу. Об этом заявил заместитель председателя и пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) и Омер Челик в соцсети турецкой платформы NSosyal.

«Группировка Нетаньяху продолжает совершать убийства. В последний раз эта «геноцидальная группировка» убила в Газе более 30 мирных жителей и нанесла удары по медицинским учреждениям», - заявил Челик.

Он отметил, что атаки были совершены сразу после достижения договоренности по дорожной карте, направленной на реализацию Мирного плана по Газе.

«Это в очередной раз показывает, что группировка Нетаньяху воспринимает как угрозу любой шаг, способный привести к миру. Единственная цель Нетаньяху - полностью уничтожить Газу. Это враждебность ко всем ценностям человечества. Своей агрессивной политикой Нетаньяху теперь саботирует политику всех стран, выступающих за мир», - подчеркнул Челик.