В парламент Турции внесен законопроект в рамках процесса «Турция без терроризма» Документ предусматривает определение порядка отсрочки исполнения судебных постановлений, а также других юридических процедур вслед за официальным подтверждением прекращения деятельности террористической организации PKK/KCK

На рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции внесен законопроект «Об укреплении национальной солидарности и общественной интеграции», разработанный в рамках процесса «Турция без терроризма».

Документ предусматривает определение порядка отсрочки исполнения судебных постановлений, а также других юридических процедур вслед за официальным подтверждением прекращения деятельности террористической организации PKK/KCK и всех связанных с ней формирований, а также сдачи находившегося под их контролем оружия и боеприпасов. Основанием для этого станет заключение компетентных органов безопасности и его последующее подтверждение решением Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, опубликованным в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Законопроект распространяется на преступления, связанные с созданием или руководством PKK/KCK, участием в организации, ей сознательным оказанием ей помощи, ведением пропаганды данной группировки, а также на преступления, совершенные в рамках деятельности организации, и правонарушения в интересах PKK/KCK, предусмотренные Законом о предотвращении финансирования терроризма.

В документе под термином «организация» подразумеваются PKK/KCK и все связанные с ней структуры, а под термином «Совет» - специальный орган, который будет создан в соответствии с положениями закона.

Согласно законопроекту, после публикации в Resmi Gazete решения Совета национальной безопасности расследования и судебные разбирательства по преступлениям, подпадающим под действие закона, будут отсрочены По преступлениям, максимальное наказание за которые составляет до 15 лет лишения свободы, расследования и судебные процессы будут отложены на пять лет. По делам, предусматривающим наказание свыше 15 лет, пожизненное или особо тяжкое пожизненное лишение свободы, отсрочка составит десять лет. Исключение составят дела об умышленном убийстве, совершенном в рамках деятельности организации, а также преступления, совершенные до 1 июня 2005 года, за которые предусмотрено пожизненное или пожизненное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах.

В течение срока отсрочки исчисление срока давности будет приостановлено. Материалы дел и доказательства будут храниться на протяжении всего периода отсрочки. Имущество и материальные ценности, подлежащие конфискации, будут обращены в доход государственной казны. Соответствующие вердикты будут доводиться до лиц, имеющих право на их обжалование, с указанием порядка, сроков и инстанции для подачи ходатайства.

Постановления прокурора, принятые в соответствии с данным законом, смогут быть обжалованы в мировом уголовном суде в течение двух недель. Аналогичный срок установлен для обжалования судебных вердиктов об отсрочке уголовного преследования.

Расследования по преступным деяниям, подпадающим под действие закона и совершенным до обнародования решения Совета национальной безопасности, но возбужденным после этой даты, будут начинаться только с разрешения специально учрежденного Совета.

В отношении лиц, по которым которым будет принято постановление об отсрочке, суды соответствующей инстанции, региональные апелляционные суды или соответствующие уголовные палаты Верховного суда Турции пересмотрят ранее избранные меры пресечения, включая арест и судебный надзор. При наличии необходимых оснований такие меры могут быть отменены.Кроме того, по делам, находящимся на стадии апелляционного или кассационного рассмотрения и подпадающим под действие закона, будут приниматься решения об отмене ранее вынесенных судебных решений.

Регистрация постановлений об отсрочке и повторное совершение преступлений

Постановления об отсрочке будут регистрироваться в специально созданной системе. Доступ к этим данным будет предоставляться исключительно на основании запроса прокурора, судьи или суда в рамках конкретного расследования или судебного разбирательства и только для целей соответствующего производства.

Если в течение срока отсрочки лицо совершит одно из террористических преступлений, решение об отсрочке будет отменено, а расследование или судебное разбирательство возобновится. В случае вынесения обвинительного приговора исполнение назначенного наказания уже не будет подлежать отсрочке, и приговор повлечет все предусмотренные законом правовые последствия. Если же в течение установленного срока новое преступление совершено не будет, будет принят вердикт о прекращении уголовного преследования либо о прекращении производства по делу.

Законопроект также предусматривает отсрочку исполнения наказания для осужденных за преступления, подпадающие под действие закона, при условии официального подтверждения прекращения деятельности PKK/KCK и сдачи оружия, зафиксированного решением Совета национальной безопасности Турции и опубликованного в Resmi Gazete.

Данная норма не распространяется на лиц, осужденных за умышленное убийство, совершенное в рамках деятельности организации, а также на осужденных к пожизненному или особо пожизненному лишению свободы при отягчающих обстоятельствах за преступления, совершенные до 1 июня 2005 года.

Для осужденных, совокупный срок наказания которых составляет до 15 лет лишения свободы, исполнение приговора будет отсрочено на пять лет. Если назначено наказание свыше 15 лет либо пожизненное или пожизненное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, отсрочка составит 10 лет. Решение будет принимать судья по исполнению наказаний. При этом отсрочка не будет препятствовать исполнению решений о конфискации имущества, а в течение срока отсрочки исчисление срока давности исполнения наказания будет приостановлено.

Постановления судьи по исполнению наказаний об отсрочке могут быть обжалованы. Все такие вердикты также будут вноситься в специальную систему учета, доступ к которой будет предоставляться только по запросу прокурора, судьи или суда в рамках расследования либо судебного разбирательства.

Если в период отсрочки осужденный совершит террористическое преступление, судья по исполнению наказаний отменит отсрочку и вынесет постановление о продолжении исполнения наказания. Если же установленный срок истечет без совершения нового преступления, наказание будет считаться полностью исполненным. Надзор за исполнением решений об отсрочке будет осуществляться главными прокуратурами.

Порядок контроля, координации и исполнения

Согласно законопроекту, надзор за осуществлением предусмотренных документом мер и их рассмотрение после обнародования закона в Resmi Gazete будет претворять в жизнь Совет под председательством вице-президента Турции. В его состав войдут министры юстиции, иностранных дел, внутренних дел и национальной обороны, генеральный секретарь Администрации президента, глава Национальной разведывательной организации (MİT) и генеральный секретарь Совета национальной безопасности. При необходимости Совет сможет формировать подкомитеты, а также приглашать к участию в их заседаниях представителей министерств, государственных учреждений и других специалистов.

Совет может назначать членов в состав подкомитетов с целью обеспечения продвижения процесса в рамках организации.

После официального подтверждения компетентными органами безопасности прекращения деятельности PKK/KCK и всех связанных с ней структур, а также сдачи ими всего находившегося в их распоряжении оружия и боеприпасов, зафиксированного решением Совета национальной безопасности и опубликованного в Resmi Gazete, Совет будет на регулярной основе оценивать ход полной ликвидации организации с учетом соответствующих мониторинговых докладов. При необходимости Совет сможет инициировать принятие дополнительных судебных, административных и законодательных мер.

Постановления об отсрочке, принятые в соответствии с законопроектом, также будут периодически пересматриваться Советом после публикации решения Совета национальной безопасности.

При необходимости Совет сможет обратиться в суд по уголовным делам или к мировому уголовному судье с требованием полностью устранить правовые ограничения, возникшие вследствие расследования или судебного разбирательства. Вопрос об устранении ограничений, связанных с обвинительными приговорами, будет рассматриваться судьей по исполнению наказаний.

Окончательное решение по таким обращениям будет принимать компетентный судебный орган, при этом оно сможет быть обжаловано. Обращение об устранении правовых последствий обвинительного приговора будет возможно не ранее чем через два года после вынесения решения об отсрочке сроком на пять лет и не ранее чем через три года - при отсрочке сроком на десять лет.

Совет будет на регулярной основе информировать Великое национальное собрание Турции о ходе своей работы. При парламенте будет учреждена Комиссия по мониторингу, которая будет следить за реализацией закона и сможет вырабатывать рекомендации. Функции секретариата Совета будет выполнять Генеральный секретариат Администрации президента.

Сдача оружия и снаряжения

Согласно законопроекту, все оружие, боеприпасы, транспортные средства, оборудование, взрывчатые вещества и иные материальные средства, которые члены организации добровольно передадут либо уведомят об их наличии, будут поставлены на официальный учет. Порядок применения этих положений будет определен Министерством внутренних дел и Министерством национальной обороны с учетом заключения компетентных органов безопасности.

Положения законопроекта будут распространяться на лиц, которые в течение шести месяцев после публикации в Resmi Gazete решения Совета национальной безопасности, подтверждающего прекращение деятельности PKK/KCK и всех связанных с ней структур, а также сдачу ими всего находившегося в их распоряжении оружия и боеприпасов, в письменной форме заявят о намерении воспользоваться положениями закона. Соответствующее заявление должно быть подано в прокуратуру по месту нахождения заявителя либо в уполномоченные Советом органы.

Все поручения, предусмотренные законопроектом, государственные органы и учреждения будут обязаны выполнять в безотлагательном порядке. Лица, исполняющие задачи в рамках реализации целей и мероприятий закона, не будут нести юридической, административной или уголовной ответственности в связи с выполнением этих задач.