В Минобороны Турции выступили за неуклонное укрепление оборонного сотрудничества с Бельгией Заместитель министра нацобороны Муса Хейбет выступил на бельгийско-турецком экономическом форуме

Об этом заместитель министра национальной обороны Муса Хейбет заявил на бельгийско-турецком экономическом форуме, прошедшем в Зале приемов Союз торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

«Мы придаем большое значение дальнейшему продвижению наших отношений с Бельгией — одной из самых выдающихся стран Европы, — которые строятся на основе взаимного уважения и общих интересов», - отметил замглавы турецкого оборонного ведомства.

Хейбет отметил, что Турцию и Бельгию связывают глубоко укоренившиеся отношения.

Он напомнил, что в 2023 году исполнилось 185 лет со дня установления отношений с Бельгией, а в 2024 году — 60 лет со дня подписания Соглашения о трудовой силе между Турцией и Бельгией.

Замглавы ведомства указал на то, что отношения между двумя странами, опирающиеся на исторические связи, развиваются в политической, экономической, военной, торговой, культурной и технологической сферах и вышли на уровень высокого сотрудничества.

По его словам, участившиеся в последнее время контакты вносят важный вклад в дальнейшее укрепление отношений между странами.

Хейбет подчеркнул, что выбор Турции в этом году в качестве страны для проведения программ, ежегодно организуемых Бельгией с целью расширения возможностей для экономических инвестиций с другими странами, является конкретным свидетельством доверия к Турции. «Искренне верим, что этот визит придаст новый импульс нашим экономическим отношениям и откроет путь к новым партнерствам и инвестиционным возможностям», - заявил он.

Заместитель министра обороны также указал на значительный потенциал сотрудничества между Турцией и Бельгией в широком спектре областей — от торговых отношений до оборонной промышленности.

Эффективное использование этого потенциала, по его словам, внесет важный вклад не только в экономическое развитие стран, но и в безопасность и стабильность Европы. «Наши военные связи с Бельгией должны и впредь неуклонно укрепляться на фундаменте союзничества в НАТО и единого понимания задач безопасности. Стоит напомнить, что в ходе переговоров, проведенных в прошлом году министром национальной обороны господином Яшаром Гюлером с бельгийским коллегой, стороны недвусмысленно подтвердили обоюдную готовность вывести двустороннее военное сотрудничество и взаимодействие в сфере оборонной промышленности на качественно новый уровень», - заявил он.

«Визит внесет весьма позитивный вклад»

Хейбет указал на то, что Турция продолжит тесную координацию с Бельгией в рамках концепции коллективной безопасности НАТО.

Он отметил, что происходящие в регионе события ясно демонстрируют геополитическую значимость отношений между Турцией и Европейским союзом.

По многим направлениям, таким как европейская безопасность, надежность энергопоставок, нелегальная миграция, оборонная промышленность, критические технологии и региональная стабильность, Турция и Европа выступают как взаимодополняющие стратегические партнеры, напомнил замглавы ведомства.

«Мы убеждены, что более активная роль Турции в оборонных отношениях и отношениях в сфере безопасности Европы является стратегической необходимостью для нашей общей безопасности. Этот визит внесет весьма позитивный вклад. Реальность такова, что Турция с ее стратегическим положением, дружественным к инвесторам подходом, высокой производственной мощью, развитой инфраструктурой оборонной промышленности и опытом антикризисного управления является сильным и ценным партнером для Европы во многих отношениях»,- добавил он.