В мечетях Стамбула состоялся праздничный намаз по случаю Курбан-байрама Тысячи верующих собрались в Айя-Софии, мечети Султанахмет и других мечетях города с раннего утра

В мечетях Стамбула при большом скоплении верующих состоялся праздничный намаз по случаю Курбан-байрама.

С раннего утра жители начали заполнять Айя-Софию, а также мечети Фатих, Сулеймание, Султанахмет, Эйюпсултан, Таксим, Бююк Чамлыджа и другие мечети по всему городу.

У мечетей Султанахмет и Айя-София, куда для праздничной молитвы пришли многочисленные верующие, в том числе местные жители, иностранные туристы и гости города, образовались длинные очереди.

Некоторые жители пришли в мечети вместе с детьми, а часть иностранных туристов — в национальной одежде.

Внутренние помещения Айя-Софии были полностью заполнены еще до начала праздничного намаза. Те, кто не смог найти место внутри, направились на площадь Айя-София и выстроились для молитвы на принесенных с собой ковриках.

После намаза некоторые иностранные туристы фотографировались на память. По завершении молитвы верующие поздравили друг друга с праздником.